В одном из разрушенных домов в Мариуполе нашли более 100 тел погибших при обстрелах

При обследовании зданий в Левобережном районе в одном из домов обнаружили более 100 тел погибших от бомбардировки. Оккупанты не собираются проводить захоронение погибших, сообщил 27 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Эти люди погибли в результате попадания авиабомбы в дом, когда в городе еще точились ожесточенные бои. Их тела до сих пор остаются под завалами. При этом Андрющенко не уточнил, как ему стало известно о погибших и их числе.

Он также сообщил, что в городе продолжается эксгумация тел из стихийных захоронений.

"В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не производится", — рассказал Андрющенко.

Кроме того, в конце мая в ходе разбора завалов в Мариуполе по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь" было найдено около 70 тел погибших.

Ранее мэр города Вадим Бойченко сообщал, что с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации по 22 июня количество убитых оккупантами мариупольцев составляет более 22 тысяч.

Напомним, российские оккупанты обустроили свалку трупов в помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе Мариуполя. Туда россияне свозят тела погибших, которых вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения и частично - эксгумированных.