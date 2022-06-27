В одному із зруйнованих будинків у Маріуполі знайшли понад 100 тіл загиблих під час обстрілу

Під час обстеження будівель у Лівобережному районі в одному з будинків виявили понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Окупанти не мають наміру проводити поховання загиблих, повідомив 27 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Ці люди загинули внаслідок потрапляння авіабомби до будинку, коли в місті ще точилися запеклі бої. Їхні тіла досі залишаються під завалами. При цьому Андрющенко не уточнив, як йому стало відомо про загиблих та їх кількість.

Він також повідомив, що у місті триває ексгумація тіл із стихійних поховань.

"У пріоритеті двори шкіл та дитячих садків. Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях та по дворах після ексгумацій обробка не проводиться", - розповів Андрющенко.

Крім того, наприкінці травня в ході розбору завалів у Маріуполі на вул. Куїнджі на території колишнього заводу "Жовтень" було знайдено близько 70 тіл загиблих.

Раніше мер міста Вадим Бойченко повідомляв, що з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації до 22 червня кількість убитих окупантами маріупольців становить понад 22 тисячі.

Нагадаємо, російські окупанти облаштували звалище трупів у приміщенні супермаркету "Щирий кум" у Лівобережному районі Маріуполя. Туди росіяни звозять тіла загиблих, яких вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково ексгумованих.