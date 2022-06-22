У Маріуполі загинули вже понад 22 тисячі мирних жителів, - мер

З початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації кількість убитих окупантами маріупольців становить понад 22 тисячі.

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Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу.

За його словами, кількість загиблих може бути набагато більшою.

"Наша обережна цифра, поки ми ще могли рахувати, це 22 тисячі мирного населення, яких убили окупаційні війська. Це в рази більше, ніж зробила фашистська Німеччина за два роки окупації", - розповів Бойченко.

Нагадаємо, російські окупанти облаштували звалище трупів у приміщенні супермаркету "Щирий кум" у Лівобережному районі Маріуполя. Туди росіяни звозять тіла загиблих, яких вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково ексгумованих.

Також 27 травня під час розбору завалів в окупованому країною-агресором Маріуполі на вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Жовтень" знайдено близько 70 тіл загиблих. Людей завалило уламками будівлі після обстрілу окупантів.