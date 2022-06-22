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В Мариуполе погибли уже более 22 тысяч мирных жителей, - мэр
С начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации количество убитых оккупантами мариупольцев составляет более 22 тысяч.
Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга.
По его словам, количество погибших может быть намного больше.
"Наша осторожная цифра, пока мы еще могли считать, это 22 тысячи мирного населения, которых убили оккупационные войска. Это в разы больше, чем сделала фашистская Германия за два года оккупации", - рассказал Бойченко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российские оккупанты обустроили свалку трупов в помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе Мариуполя. Туда россияне свозят тела погибших, которых вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения и частично - эксгумированных.
Также 27 мая во время разбора завалов в оккупированном страной-агрессором Мариуполе по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь" найдено около 70 тел погибших. Людей завалило обломками здания после обстрела оккупантов.