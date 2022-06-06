Жители Мариуполя теряют сознание в очередях на гуманитаркой из-за вони из морга и жары, - советник мэра

В Мариуполе местные жители, стоя в очереди за гуманитарной помощью по шесть часов, теряют сознание из-за отсутствия питьевой воды и вони от морга, устроенного в 200 метрах.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, ежедневная очередь за гуманитарной помощью в бывшем ТЦ "Метро" достигает от 1,5 до 2 тысяч человек.

"В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов впустую. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде. Тени для укрытия нет. Каждый час в последние дни до 10 человек вывозят в больницы из-за обморока. Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается ежедневно", - проинформировал Андрющенко.

Также советник мэра показал, ради чего местные выстаивают часовые очереди.

"Гумпомощь России - издевательство и унижение. Как и все, что они делают в городе", - добавил он.

Напомним, российские захватчики в Мариуполе начали сносить разрушенные дома без разбора завалов. Оккупанты больше не тратят времени на поиск погибших в разбитых зданиях, уничтожая доказательства своих преступлений.