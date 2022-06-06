Жителі Маріуполя непритомніють у чергах на гуманітаркою через сморід з моргу та спеку, - радник мера

У Маріуполі місцеві жителі, стоячи у черзі за гуманітарною допомогою по шість годин, втрачають свідомість через відсутність питної води та сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, щоденна черга за гуманітарною допомогою в колишньому ТЦ "Метро" сягає від 1,5 до 2 тисяч людей.

"В день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять у черзі по 6 годин даремно. Питної води немає, взяти її на території "гуманітарного штабу" нема де. Тіні для укриття немає. Кожен час останніми днями до 10 людей вивозять до лікарні через непритомність. Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів посилюється щодня", - поінформував Андрющенко.

Також радник міського голови показав, заради чого місцеві вистоюють годинні черги.

"Гумдопомога Росії - знущання та приниження. Як і все, що вони роблять в місті", - додав він.

Нагадаємо, російські загарбники в Маріуполі почали зносити зруйновані будинки без розбору завалів. Окупанти більше не витрачають часу на пошук загиблих в розтрощених будівлях, нищачи докази своїх злочинів.