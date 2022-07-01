В Мариуполе под завалами дома снова обнаружили более 100 тел мирных жителей

В разрушенном и оккупированном Мариуполе под завалами домов продолжают находить тела мирных жителей. Оккупанты не собираются проводить захоронение погибших.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

"Печальные находки еженедельно. Новая братская могила под завалами в Левобережном районе ул. Киевская 53. Снова более 100 тел людей с конца февраля", - сообщил он.

Оккупанты рядом разбирают завалы, снова о перезахоронении речь не идет. Люди фактически продолжают жить в подвалах.

По словам Андрющенко, эксгумация в Мариуполе фактически остановлена.

"Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные. Кальмиусский район. Ул. Котляревская 8-я в двух шагах от "гуманитарного штаба" могилы с апреля. До сих пор", - отметил Андрющенко.

Отметим ранее при обследовании зданий в Левобережном районе в одном из домов обнаружили более 100 тел погибших от бомбардировки.

Кроме того, в конце мая в ходе разбора завалов в Мариуполе по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь" было найдено около 70 тел погибших.

Ранее мэр города Вадим Бойченко сообщал, что с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации по 22 июня количество убитых оккупантами мариупольцев составляет более 22 тысяч.

Напомним, российские оккупанты обустроили свалку трупов в помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе Мариуполя. Туда россияне свозят тела погибших, которых вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения и частично - эксгумированных.