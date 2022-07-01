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В Мариуполе под завалами дома снова обнаружили более 100 тел мирных жителей
В разрушенном и оккупированном Мариуполе под завалами домов продолжают находить тела мирных жителей. Оккупанты не собираются проводить захоронение погибших.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко
"Печальные находки еженедельно. Новая братская могила под завалами в Левобережном районе ул. Киевская 53. Снова более 100 тел людей с конца февраля", - сообщил он.
Оккупанты рядом разбирают завалы, снова о перезахоронении речь не идет. Люди фактически продолжают жить в подвалах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам Андрющенко, эксгумация в Мариуполе фактически остановлена.
"Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные. Кальмиусский район. Ул. Котляревская 8-я в двух шагах от "гуманитарного штаба" могилы с апреля. До сих пор", - отметил Андрющенко.
Отметим ранее при обследовании зданий в Левобережном районе в одном из домов обнаружили более 100 тел погибших от бомбардировки.
Кроме того, в конце мая в ходе разбора завалов в Мариуполе по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь" было найдено около 70 тел погибших.
Ранее мэр города Вадим Бойченко сообщал, что с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации по 22 июня количество убитых оккупантами мариупольцев составляет более 22 тысяч.
Напомним, российские оккупанты обустроили свалку трупов в помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе Мариуполя. Туда россияне свозят тела погибших, которых вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения и частично - эксгумированных.