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Цены на топливо 19 октября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 19 октября 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|93,59 грн (+1 коп.)
|А-95
|89,79 грн (+7 коп.)
|А-92
|86,24 грн (+5 коп.)
|ДТ
|101,75 грн (+1,32 грн)
|Газ
|50,57 грн (+1,46 грн)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|103,90
|51,90
|UPG
|91,90
|88,90
|101,50
|50,50
|WOG
|95,90
|92,90
|103,90
|51,50
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|99,90
|48,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|105,00
|50,47
|AMIC
|91,96
|88,96
|101,18
|50,79
|БРСМ-Нафта
|87,54
|99,99
|48,73
Напомним, из-за эскалации на Ближнем Востоке и роста мировых цен на нефть (Brent почти $110/барр.) дизтопливо в Украине впервые пересекло отметку 100 грн/л. По прогнозам экспертов, опрошенных Dilo, на этой неделе дизель подорожает еще на 4 грн/л, бензин на 3 грн/л, а автогаз может достичь 55 грн/л.