Нацбанк посвятил новую монету выдающемуся украинскому экономисту: как она выглядит

НБУ вводит в обращение памятную монету номиналом 2 грн. в честь Богдана Гаврилишина. Выпуск посвящен 100-летию со дня рождения экономиста, общественного деятеля и одного из основателей Европейского форума менеджмента в Давосе.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Кому посвящена

Монета продолжает серию "Выдающиеся личности Украины" и посвящена украинцу, который внес весомый вклад в развитие международного менеджмента и экономической мысли.

Богдан Гаврилишин родился в Тернопольской области, однако из-за вынужденной эмиграции значительную часть жизни провел в Канаде и Швейцарии. Он возглавлял Международный институт менеджмента в Женеве и был среди основателей Европейского форума менеджмента в Давосе, который впоследствии трансформировался во Всемирный экономический форум.

После провозглашения независимости Украины Гаврилишин присоединился к государственным процессам, консультировал украинское руководство относительно государственного управления и экономических реформ. Также он способствовал развитию управленческого образования и гражданского общества в Украине.

Дизайн и характеристики

Номинал памятной монеты – 2 гривны. Она изготовлена из нейзильбера и выпущена тиражом до 50 тыс. штук в сувенирной упаковке.

На реверсе размещен портрет Богдана Гаврилишина, его имя и известное выражение "Крупно мечтайте".

Аверс украшает композиция из калины, кленового листа и эдельвейса – символов Украины, Канады и Швейцарии. Они отражают жизненный путь Гаврилишина, на котором важную роль сыграли эти три страны, а также подчеркивают вклад украинцев в мировую науку и культуру.

Художник монеты – Юрко Гуцуляк. Скульпторы – Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банков-дистрибьюторов. Информацию о старте продаж будут публиковать на официальных сайтах учреждений.

Напомним, в сентябре НБУ ввел в обращение серебряную памятную монету номиналом в 1 гривну, посвященную 30-летию денежной реформы.