- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Нацбанк посвятил новую монету выдающемуся украинскому экономисту: как она выглядит
НБУ вводит в обращение памятную монету номиналом 2 грн. в честь Богдана Гаврилишина. Выпуск посвящен 100-летию со дня рождения экономиста, общественного деятеля и одного из основателей Европейского форума менеджмента в Давосе.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.
Кому посвящена
Монета продолжает серию "Выдающиеся личности Украины" и посвящена украинцу, который внес весомый вклад в развитие международного менеджмента и экономической мысли.
Богдан Гаврилишин родился в Тернопольской области, однако из-за вынужденной эмиграции значительную часть жизни провел в Канаде и Швейцарии. Он возглавлял Международный институт менеджмента в Женеве и был среди основателей Европейского форума менеджмента в Давосе, который впоследствии трансформировался во Всемирный экономический форум.
После провозглашения независимости Украины Гаврилишин присоединился к государственным процессам, консультировал украинское руководство относительно государственного управления и экономических реформ. Также он способствовал развитию управленческого образования и гражданского общества в Украине.
Дизайн и характеристики
Номинал памятной монеты – 2 гривны. Она изготовлена из нейзильбера и выпущена тиражом до 50 тыс. штук в сувенирной упаковке.
На реверсе размещен портрет Богдана Гаврилишина, его имя и известное выражение "Крупно мечтайте".
Аверс украшает композиция из калины, кленового листа и эдельвейса – символов Украины, Канады и Швейцарии. Они отражают жизненный путь Гаврилишина, на котором важную роль сыграли эти три страны, а также подчеркивают вклад украинцев в мировую науку и культуру.
Художник монеты – Юрко Гуцуляк. Скульпторы – Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.
Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банков-дистрибьюторов. Информацию о старте продаж будут публиковать на официальных сайтах учреждений.
Напомним, в сентябре НБУ ввел в обращение серебряную памятную монету номиналом в 1 гривну, посвященную 30-летию денежной реформы.