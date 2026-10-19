Деловая активность в Украине упала до минимума за три года: почему бизнес сворачивает мощности

В сентябре индекс возобновления деловой активности упал до отметки -0,21 — это самый плохой показатель с марта 2023 года. Из-за атак на инфраструктуру и нехватку ресурсов предприятия теряют заказ и сокращают объемы производства.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), в котором приняли участие 467 предприятий.

Бизнес сокращает производство

В сентябре доля предприятий, увеличивавших производство по сравнению с предыдущим месяцем , снизилась с 27,6% до 22,4%. В то же время доля сокращавших объемы выросла с 15,6 % до 22,6 %.

Снизилась и загруженность производственных мощностей. Доля предприятий, работавших почти на полную мощность , сократилась с 55 до 47%. Зато доля бизнеса, использовавшего 50–74 % мощностей, выросла с 24% до 31%. А доля предприятий, которые вообще не работали, увеличилась с 3% до 5%.

"Эскалация боевых действий, в том числе террористические атаки против гражданской инфраструктуры Киевского региона и городов Левобережья, пожалуй, впервые за достаточно долгий период оказывает влияние на поведение бизнеса и экономику в целом", - сообщила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузяков.

Предприятиям сложнее планировать работу

В сентябре 47,5% предприятий не смогли спрогнозировать, как будут работать через два года. В августе таковых было 40%. Доля компаний, планирующих расширять бизнес в течение этого периода, выросла с 8% до 10,8 %.

Ухудшились и оценки текущего положения дел: 31,1% предприятий считают свою деловую активность хуже года назад против 24,3% в предыдущем опросе . В то же время, доля тех, кто оценивает ее как лучшую, увеличилась с 8,3% до 9,6%.

Воздействие воздушных тревог

По данным опроса, наибольшим негативным последствием воздушных тревог для бизнеса является потеря рабочего времени — сообщили 58,7% опрошенных руководителей. В тройке последствий оказались приостановка работы производственных мощностей (49,5%) и приостановка работы административных, офисных и других непроизводственных подразделений (38,1%).

Пятерку факторов замыкают задержки со снабжением сырья и доставкой готовой продукции клиентам (28,5%). Воздушные тревоги также приводили к систематическим опозданиям работников на работу, задержкам с их возвращением домой, переносу или отмене событий и встречам и заказам.

"Лишь 4,5% предприятий отметили, что воздушные тревоги не имели негативных последствий для их деятельности", – резюмировала Оксана Кузяков.

Наибольшие потери рабочего времени из-за воздушных тревог зафиксированы в Запорожской области (25,4%). Относительно большие потери также имели предприятия в Харьковской (13,8%), Сумской (13,7%), Кировоградской (13%) и Днепропетровской (11%) областях.

Напомним, в августе сообщалось, что украинский бизнес ухудшил оценку текущей деловой активности после двух месяцев роста. Индекс возобновления деловой активности ИЭД снизился с –0,11 до –0,16, а средняя продолжительность портфеля новых заказов сократилась до 2,6 месяца.