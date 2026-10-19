Ділова активність в Україні впала до мінімуму за три роки: чому бізнес згортає потужності

У вересні індекс відновлення ділової активності впав до позначки -0,21 — це найгірший показник з березня 2023 року. Через атаки на інфраструктуру та брак ресурсів підприємства втрачають замовлення й скорочують обсяги виробництва.

Як пише Dilo, про це свідчать результати щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), у якому взяли участь 467 підприємств.

Бізнес скорочує виробництво

У вересні частка підприємств, які збільшували виробництво порівняно з попереднім місяцем, зменшилася з 27,6% до 22,4%. Водночас частка тих, хто скорочував обсяги, зросла з 15,6% до 22,6%.

Знизилася і завантаженість виробничих потужностей. Частка підприємств, які працювали майже на повну потужність, скоротилася з 55% до 47%. Натомість частка бізнесу, що використовував 50–74% потужностей, зросла з 24% до 31%. А частка підприємств, які взагалі не працювали, збільшилася з 3% до 5%.

"Ескалація бойових дій, зокрема терористичні атаки проти цивільної інфраструктури Київського регіону й міст Лівобережжя, мабуть, вперше за досить довгий період має вплив на поведінку бізнесу і економіку в цілому", — повідомила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Підприємствам складніше планувати роботу

У вересні 47,5% підприємств не змогли спрогнозувати, як працюватимуть через два роки. У серпні таких було 40%. Частка компаній, які планують розширювати бізнес протягом цього періоду, водночас зросла з 8% до 10,8%.

Погіршилися й оцінки поточного стану справ: 31,1% підприємств вважають свою ділову активність гіршою, ніж рік тому, проти 24,3% у попередньому опитуванні. Водночас частка тих, хто оцінює її як кращу, збільшилася з 8,3% до 9,6%.

Вплив повітряних тривог

За даними опитування, найбільшим негативним наслідком повітряних тривог для бізнесу є втрата робочого часу — про це повідомили 58,7% опитаних керівників. У трійці наслідків також опинилися призупинення роботи виробничих потужностей (49,5%) та призупинення роботи адміністративних, офісних та інших невиробничих підрозділів (38,1%).

П’ятірку факторів замикають затримки з постачанням сировини та доставкою готової продукції клієнтам (28,5%). Повітряні тривоги також призводили до систематичних запізнень працівників на роботу, затримок із їхнім поверненням додому, перенесення чи скасування подій і зустрічей та замовлень.

"Лише 4,5% підприємств зазначили, що повітряні тривоги не мали негативних наслідків для їхньої діяльності", – резюмувала Оксана Кузяків.

Найбільші втрати робочого часу через повітряні тривоги зафіксовано в Запорізькій області (25,4%). Відносно високі втрати також мали підприємства в Харківській (13,8%), Сумській (13,7%), Кіровоградській (13%) та Дніпропетровській (11%) областях.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що український бізнес погіршив оцінку поточної ділової активності після двох місяців зростання. Індекс відновлення ділової активності ІЕД знизився з -0,11 до -0,16, а середня тривалість портфеля нових замовлень скоротилася до 2,6 місяця.