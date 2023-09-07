"Укрзализныця" заверила Кременя, что полностью убрала русский язык из электронных билетов

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень констатирует, что "Укрзализныця" исправила, как отмечается, техническую ошибку в системе, в результате которой часть информации на билетах пассажиров могла быть выполнена негосударственным языком.

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Как напоминает языковой омбудсмен, в конце июля он приступил к мерам государственного контроля за применением УЗ государственного языка после обнаружения того, что в посадочном документе международного сообщения при его возвращении через интернет-сервис УЗ информация в "сведениях для пассажира" предоставлялась только на русском языке.

Факт подачи информации на билетах информации на негосударственном языке в УЗ объяснили технической ошибкой в системе сервиса приобретения электронных проездных документов, которая оперативно была исправлена.

"В УЗ также проинформировали, что русский язык может применяться на проездных документах в соответствии с Соглашением о международном пассажирском сообщении, однако согласно внутреннему решению применение языка агрессора прекращено", - указывает Кремень.

Перевозчик заверил уполномоченного, что на сегодняшний день при оформлении проездных документов на пассажирские поезда в интернете никакая информация на русском языке вместе с посадочным документом (визуальной формой электронного билета) системой не формируется.

В УЗ также проинформировали, что в рамках программы дерусификации инфраструктуры железнодорожного транспорта, кроме смены языка, на котором печатаются билеты в международном сообщении, предусмотрено осуществить и другие мероприятия.

В частности, предусмотрено заменить информационные вывески, пиктограммы, стенды, штампы, печати, удостоверения работников, бланки, определить перечень раздельных и остановочных пунктов, запланированных к переименованию, изменить язык нанесения информации на грузовых вагонах и моторвагонном подвижном составе хозяйства пригородных пассажирских перевозок.

"Благодаря бдительности и активной гражданской позиции пассажиров досадная ошибка оперативно исправлена. Рассчитываем на дальнейшую принципиальность "Укрзализныци" в вопросе соблюдения языкового законодательства, реализации программы дерусификации и соблюдения языковых прав украинцев. В условиях полномасштабной войны уровень выполнения языкового закона должен быть максимально высоким", - отметил Кремень.

Напомним, что еще в июле 2022 года "Укрзализныця" заявила, что планирует окончательно избавиться от надписей на русском языке, в частности дублирующих, там, где они остаются, а именно на билетах и вагонах.

Источник фото: ua.depositphotos.com