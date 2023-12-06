Парламент Угорщини розгляне резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС

Правляча партія Угорщини "Фідес" пропонує парламенту розглянути резолюцію, яка закликає уряд не підтримувати початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

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Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, такий крок відбуваються в той момент, коли прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилює тиск на Брюссель напередодні вирішального саміту ЄС наступного тижня.

Його правляча партія заявила, що початок переговорів про вступ з Україною має ґрунтуватися на консенсусі між державами-членами, але "на сьогодні для цього немає умов".

Орбан пропонує відкласти питання щодо вступу України до ЄС на 5-10 років

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини. Тому він запропонував Євросоюзу відкласти питання членства України на 5-10 років, а поки що укласти з нею договір про стратегічне партнерство.

Також одіозний політик запропонував навіть не виносити питання про вступ України до Євросоюзу на порядок денний саміту у грудні та погрожує зірвати зустріч лідерів Європейського Союзу, на якому планують обговорити подальшу фінансову допомогу Києву та питання про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Нещодавно Орбан, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

За словами угорського прем’єра, "Україна зараз перебуває на відстані світлових років від Європейського Союзу".

Орбан заявив про "важкі питання", на які слід відповісти перш ніж розпочати перемовини про вступ України до Євросоюзу.Одіозного угорського політика непокоїть питання, як розпочати перемовини про вступ до ЄС країни, яка перебуває у стані війни.

Орбан також обурений тим, що Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли Сполучені Штати, які надали основну частину військової допомоги Києву, майже припинили фінансування через тупикову ситуацію у Конгресі.

Також Угорщина блокує 12 пакет санкцій проти Росії за ведення війни, який передбачає обмеження проти ще понад 120 фізичних та юридичних осіб, нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи з посилення стелі ціни на нафту.