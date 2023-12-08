ЄС надаватиме Україні допомогу, навіть якщо Угорщина накладе вето

Європейський Союз знайде способи надати більше фінансової підтримки Києву, навіть якщо Угорщина накладе вето і на це, і на переговори про членство України на саміті наступного тижня.

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Про це пише Reuters, посилаючись на заяву чиновника з ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати надання Києву 50 мільярдів євро бюджетної підтримки до 2027 року та старт переговорів про членство – ключової стратегічної мети для України в її боротьбі з вторгненням Росії.

Невиконання цих двох пропозицій стане важким ударом для України, яка сильно покладається на економічну допомогу Заходу.

"Ми знаємо, наскільки це важливо. Європейські лідери - відповідальні люди - принаймні 26. Вони дотримуватимуться своїх зобов'язань", - сказав високопосадовець ЄС, який бере участь у підготовці саміту.

Reuters пише, що якщо Орбан таки накладе вето на 50 мільярдів євро для України, то блок міг би виділити меншу суму, щоб покрити коротший період, або інші 26 країн ЄС могли б розширити свої власні внески Києву на двосторонній основі.

Зазначається, що ЄС міг би знайти компроміс з Угорщиною, але багато членів блоку висловили розчарування через позицію націоналістичного уряду країни.

"Взагалі... угорські хулігани є проблемою, коли йдеться про нашу політику щодо агресії Росії проти України", — сказав дипломат на умовах анонімності.

Членство України в ЄС під загрозою

Що стосується членства України в ЄС, то Орбан спочатку скаржився на ставлення України до угорської меншини, але пізніше заявив, що Україна надто корумпована і не готова приєднатися до ЄС.

При цьому, як пише видання, рівень корупції в Угорщині лише дещо нижче, ніж в Україні і Угорщина вважається найбільш корумпованою країною в ЄС.

Занепокоєння щодо корупції та багаторічна запекла ворожнеча між Орбаном і ЄС через порушення демократичних прав в Угорщині призвели до того, що виконавча влада блоку заморозила для Будапешту багатомільйонну допомогу.

Якщо Орбан все ж заблокує початок переговорів про членство з Україною, відповідні пропозиції щодо просування заявок Грузії та Боснії на вступ до ЄС, швидше за все, проваляться, кажуть дипломати.

Через це, блок зараз прагне заручитися підтримкою Орбана і, як наслідок, прийняв рішення про розблокування доступу до 10 мільярдів євро для Будапешта, які були заморожені саме через корупційні скандали.

Орбан також заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини. Тому він запропонував Євросоюзу відкласти питання членства України на 5-10 років, а поки що укласти з нею договір про стратегічне партнерство.

Тому він запропонував навіть не виносити питання про вступ України до Євросоюзу на порядок денний саміту у грудні та погрожує зірвати зустріч лідерів Європейського Союзу, на якому планують обговорити подальшу фінансову допомогу Києву та питання про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Джерело фото: ua.depositphotos.com