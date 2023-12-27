Орбана спрашивать не будут. ЕС готовит для Украины запасной план помощи на 20 млрд евро, – FT

Европейский Союз готовит резервный план, предусматривающий выделение Украине 20 млрд евро в обход возражениям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что если Орбан не откажется от своего вето на саммите, который состоится 1 февраля, будет применена другая схема. Она будет предусматривать, что государства предоставят гарантии бюджету ЕС. Это позволит Европейской комиссии заимствовать на рынках капитала до 20 млрд евро в интересах Киева. Точные условия еще оговариваются, а окончательная сумма будет установлена в соответствии с потребностями Украины.

Этот вариант не потребует гарантий от всех 27 государств-членов ЕС, если среди основных участников плана будут страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Таким образом, единодушная поддержка финансирования для Украины не потребуется.

В то же время, некоторым странам, в частности Германии и Нидерландам, для предоставления гарантий потребуется одобрение от парламента.

Одним из недостатков этой схемы по сравнению с первоначальным предложением, которое заключалось в выделении средств из бюджета ЕС, является то, что она будет ограничиваться займами и не будет включать гранты. Однако страны-члены блока все еще могут предоставлять гранты на двусторонней основе.

Помощь от ЕС: проблемы со средствами

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро обсуждалось в Европейском Союзе в течение нескольких месяцев. Предполагалось, что эти средства будут выделены на 2024-2027 годы. В пересчете на один год эта поддержка была бы меньше, чем 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023-й.

Однако во время голосования за помощь, которая потребовала бы увеличения бюджета ЕС и нуждалась в единогласии среди всех лидеров блока, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал соответствующее решение.

Несмотря на это, Европейский совет добился решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) на такую сумму. Завершение всех необходимых юридических процедур ожидается в январе 2024 года.