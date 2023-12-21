Что будет, если Украина не получит финансовую помощь? В Раде назвали возможные решения

Украинские власти ожидают, что финансовая помощь от партнеров поступит. Но на случай противоположного сценария теоретически есть два решения: худшее и самое худшее. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Forbes.

По его словам, потенциальным плохим решением является секвестр, то есть сокращение расходов бюджета.

"Еще худшее решение – бюджетная эмиссия. Это самое плохое, что может быть, ведь эмиссия является налогом на бедных и подрывает макроэкономическую стабильность", – отметил нардеп.

В то же время Гетманцев отметил, что источником поступлений средств является и детенизация. Однако невозможно спрогнозировать, сколько денег бюджет получит от такого шага.

Также парламентарий рассказал, что на межведомственной комиссии в Кабинете министров, вероятно, рассматривают вариант дополнительного налогообложения. В начале января соответствующие предложения могут поступить в комитет Рады. Сам же глава финансового комитета не видит резервов для увеличения налогообложения бизнеса в 2024 году.

Однако могут быть и неналоговые поступления. Речь идет о приватизации, отчислении части прибыли от государственных предприятий и поступлении части прибыли от Нацбанка.

Помощь Украине: проблемы со средствами

Много стран поддержали Украину в противостоянии российской агрессии, оказывая военную, гуманитарную и финансовую помощь. Однако в последнее время с денежными средствами возникли проблемы. Как отмечал министр финансов Украины Сергей Марченко, деньги стало получать труднее, поскольку чиновники ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах.

В Европейском Союзе несколько месяцев обсуждалось финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, рассчитанное на 2024-2027 годы. Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал решение о выделении такой помощи из бюджета ЕС.

Однако все же Европейский совет достиг решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) на такую сумму. Завершение всех необходимых юридических процедур ожидается в январе 2024 года.

Что касается США, то там Сенат провалил процедурное голосование за законопроект , предусматривающий выделение 110 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели. В Белом доме предупреждали, что в случае если Конгресс не одобрит поддержку, деньги для Украины закончатся, поэтому ее успехи в войне находятся под угрозой. Сейчас предполагается, что голосование за помощь состоится в начале 2024 года.