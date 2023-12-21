Орбан опасается, что Украина оставит Венгрию без денег ЕС

Власти Венгрии опасаются, что если Украина станет членом Европейского союза, то вся центрально-европейская помощь от блока достанется Киеву.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Index.

"Если Украину примут в ЕС, то вся поддержка, которую до сих пор получали страны Центральной Европы, включая Венгрию, досталась бы им", – сказал Орбан, добавив, что особенно это касается сельского хозяйства.

Комментируя свое поведение на саммите 14-15 декабря, когда канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану "выйти на кофе", чтобы лидеры других 26 стран смогли принять решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, венгерский премьер сказал, что " Венгрия не может остановить 26 стран.

Орбан подчеркнул, что уже готовится к следующим "трудным переговорам" на саммите 1 февраля.

Одиозный венгерский политик допускает, что Евросовет "также может принять решение о 50 млрд евро субсидии, предназначенной для Украины", которую Венгрия заблокировала на саммите в декабре.

В ЕС хотят лишить Орбана права голоса

Страны-члены ЕС планируют лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении помощи Украине в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал пакет помощи Украине, из-за чего Евросоюз не смог одобрить выделение 50 миллиардов евро.

Для того чтобы Венгрия не блокировала деньги для Украины, Европейская комиссия решила предоставить ей 10 млрд евро из "замороженных" ранее средств от Европейского союза.

Также 23 ноября исполнительный комитет Европейского Союза одобрил выделение 900 миллионов евро Венгрии в рамках до сих пор замороженной доли средств из Фонда восстановления ЕС.

Помощь Украине: средства от ЕС

Европейский совет достиг принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, такая помощь должна обеспечить предполагаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.

Однако в пересчете на один год эта поддержка меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023-й.