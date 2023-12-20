Немецкие эксперты определили, сколько дотаций получат украинские аграрии после вступления в ЕС

По оценкам аналитиков, после вступления в ЕС Украина получит право на сельскохозяйственные субсидии в размере от 70 до 90 млрд евро исходя из MFF (многолетней финансовой программы - Multiannual Financial Framework) на 2021-2027 годы.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом немецкой экономики.

В целом финансовые последствия полноправного членства Украины в MFF на 2021-2027 годы оцениваются примерно в 130-190 млрд евро, в зависимости от предположений, сделанных по площади пахотных земель и численности населения Украины. Из этой суммы от 70 до 90 млрд евро будет выделено на сельскохозяйственные субсидии, и от 50 до 90 млрд евро на политику сплочения.

Если Украину примут в Евросоюз в ближайшие несколько лет, это событие значительно повлияет на режим сельскохозяйственных субсидий. Украина станет крупнейшим реципиентом блока, имея 41,1 млн гектаров используемых сельскохозяйственных площадей, что сдвинет Францию на второе место. Сейчас именно Франция является крупнейшим получателем помощи в 65 млрд евро.

Побочный эффект от расширения ЕС для существующих государств-членов

Летом 2023 года официальные лица ЕС оценили потенциальные финансовые риски для бюджета Союза на 2021-2027 годы. Они были применены к расширенному союзу, включающему Украину, Молдову, Грузию и шесть западнобалканских государств. Финансовый итог добавления всех девяти членов в существующий бюджет, известный как многолетняя финансовая рамка, составит 256,8 млрд евро.

Расширение ЕС для существующих государств-членов может оказать побочный эффект в виде сокращения сельскохозяйственных субсидий примерно на пятую часть. Даже если процесс полного расширения будет длиться десятилетие или больше, и требовать серьезных реформ бюджетных механизмов, ожидается, что он существенно изменит финансовый баланс внутри ЕС.

"Всем государствам-членам придется платить больше и получать меньше из бюджета ЕС; многие государства-члены, которые сейчас являются нетто-получателями, станут чистыми плательщиками", - сообщили в секретариате Совета ЕС.

По оценкам Financial Times, с девятью новыми государствами-членами текущий бюджет увеличится на 21% до 1,47 триллиона евро, что составит примерно 1,4% валового национального дохода 36 стран. Вступление девяти государств заставит провести ряд "дальновидных" корректировок, которые могут включать значительное увеличение чистых взносов в бюджет от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды.

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