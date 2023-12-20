Німецькі експерти визначили, скільки дотацій отримають українські аграрії після вступу в ЄС

За оцінками аналітиків, після вступу до ЄС Україна отримає право на сільськогосподарські субсидії в розмірі від 70 до 90 млрд євро, виходячи з MFF (багаторічної фінансової програми - Multiannual Financial Framework) на 2021–2027 роки.

Про це свідчать дані дослідження, яке було проведено Інститутом німецької економіки.

Загалом фінансові наслідки повноправного членства України в MFF на 2021-2027 роки оцінюються приблизно в 130–190 млрд євро, залежно від припущень, зроблених щодо площі орних земель та чисельності населення України. З цієї суми від 70 до 90 млрд євро буде виділено на сільськогосподарські субсидії та від 50 до 90 млрд євро на політику згуртування.

Якщо Україну приймуть в Євросоюз в найближчі декілька років, то ця подія значно вплине на режим сільськогосподарських субсидій. Україна стане найбільшим реципієнтом блоку, маючи 41,1 мільйона гектарів використовуваних сільськогосподарських площ, що посуне Францію на друге місце. Наразі саме Франція є найбільшим одержувачем допомоги з 65 млрд євро.

Побічний ефект від розширення ЄС для існуючих держав-членів

Влітку 2023 року офіційні особи ЄС оцінили потенційні фінансові ризики для бюджету Союзу на 2021-2027 роки. Вони були застосовані до розширеного союзу, що включає Україну, Молдову, Грузію та шість західнобалканських держав. Фінансовий підсумок додавання всіх дев'яти членів до існуючого бюджету, відомого як багаторічна фінансова рамка, становитиме 256,8 млрд євро.

Розширення ЄС для існуючих держав-членів може мати побічний ефект у вигляді скорочення сільськогосподарських субсидій приблизно на п’яту частину. Навіть якщо процес повного розширення триватиме десятиліття чи більше і вимагатиме серйозних реформ бюджетних механізмів, очікується, що він суттєво змінить фінансовий баланс всередині ЄС.

"Усім державам-членам доведеться платити більше і отримувати менше з бюджету ЄС; багато держав-членів, які зараз є нетто-отримувачами, стануть чистими платниками", – повідомили в секретаріаті Ради ЄС.

За оцінками Financial Times, з дев'ятьма новими державами-членами поточний бюджет збільшиться на 21% до 1,47 трильйона євро, що становитиме приблизно 1,4% валового національного доходу 36 країн. Вступ дев'яти держав змусить провести низку "далекосяжних" коригувань, які можуть включати значне збільшення чистих внесків до бюджету від багатших держав, таких як Німеччина, Франція та Нідерланди.

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