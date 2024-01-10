У Брюсселі досягли часткової угоди щодо виділення Україні 50 мільярдів євро

10 січня посли держав-членів ЄС під час засідання у Брюсселі досягли часткової згоди щодо рішення, яке має розблокувати виділення Україні 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років для підтримки її відновлення, реконструкції та модернізації.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Комісія запропонувала поділити загальний бюджет у 50 мільярдів євро наступним чином: 17 мільярдів євро у вигляді грантів і 33 мільярди євро у вигляді позик – для Фонду.

Дану інформацію також підтвердив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Сьогодні посли ЄС частково дали зелене світло на початок переговорів з ЄП щодо 50-мільярдного пакету допомоги для України. Повне зелене світло, ймовірно, на саміті ЄС 1 лютого. Угорщина поки що це не блокує", - написав він.

EU ambassadors gave a partial green light today to start negotiations with EP on the 50 billion aid package for 🇺🇦. Full green light now likely at EU summit on 1 Feb. 🇭🇺 so far not blocking — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 10, 2024

У Раді ЄС інформують, що механізм для України об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, забезпечуючи узгоджену, передбачувану, а також гнучку підтримку Україні на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів країни у стані війни.

Зазначається, що після досягнення згоди регламент має бути офіційно прийнятий Радою та Європейським парламентом.

Проблемна допомога від ЄС

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро обговорювалося в Європейському Союзі протягом кількох місяців. Передбачалося, що ці кошти виділять на 2024-2027 роки. В перерахунку на один рік ця підтримка була б меншою, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023-й.

Для того, щоб Угорщина не блокувала гроші для України, Європейська комісія вирішила надати їй 10 млрд євро із "заморожених" раніше коштів від Європейського союзу.

Однак під час голосування за допомогу, яке вимагало б збільшення бюджету ЄС і потребувало одностайності серед усіх лідерів блоку, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував відповідне рішення.

Пізніше Угорщина заявила про можливість зняття її вето на 50 млрд євро допомоги Україні, якщо фінансування переглядатиметься щороку.

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