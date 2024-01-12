ЕС готов уступить Венгрию ради разблокировки средств для Украины, – FT

Европейская комиссия готова выполнить некоторые требования Венгрии, чтобы обеспечить Украине помощь в 50 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, ЕС может согласиться на пересмотр четырехлетнего пакета поддержки в 2025 году. В таком случае будет оценено, требует ли Украина денег и выполнила ли она требования для их получения. А у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана будет шанс наложить вето на продолжение поддержки.

Также Еврокомиссия открыта для ежегодных проверок помощи и введения положения об "аварийном торможении". С помощью последнего любая страна может вынести на обсуждение саммита лидеров ЕС свои беспокойства по поводу выплат Украине. Однако это не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование.

Высокопоставленный венгерский чиновник, отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно для Орбана, чтобы тот упразднил вето, сказал: "Еще не уверен, но я говорю, скорее всего, да".

FT пишет, что ЕС считает лучше пойти на эти уступки и разблокировать бюджетное финансирование для Украины, чем использовать альтернативные методы.

Другие варианты заключаются в продлении существующего кредитования на один год, привлечении совместного долга, обеспеченного национальными гарантиями, или создании специального финансового механизма для выплаты грантов. Такие предложения можно реализовать без Венгрии, но они более дорогие и займут больше времени для выплаты средств Украине.

Помощь от ЕС: проблема со средствами

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро обсуждалось в Европейском Союзе в течение нескольких месяцев. Предполагалось, что эти средства будут выделены на 2024-2027 годы. В пересчете на один год эта поддержка была бы меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023-й.

Однако во время голосования за помощь, котора потребовала бы увеличения бюджета ЕС и нуждалась в единогласии среди всех лидеров блока, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал соответствующее решение.

Несмотря на это, Европейский совет достиг решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) на такую сумму. Ожидалось, что завершение всех необходимых юридических процедур состоится в январе.

На днях издание Politico сообщило, что Венгрия согласна снять вето на 50 млрд евро помощи Украине, если финансирование будет пересматриваться каждый год. Идея предусматривает, что Евросоюз будет ежегодно предоставлять Украине 12,5 млрд евро в виде грантов и кредитов. Таким образом, Орбан сможет блокировать помощь ежегодно или добиваться уступок от Брюсселя за отказ от вето.

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