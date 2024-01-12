ЄС готовий поступитися Угорщині заради розблокування коштів для України, – FT

Європейська комісія готова виконати деякі вимоги Угорщини, щоб забезпечити Україні допомогу на 50 млрд євро. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, ЄС може погодитися на перегляд чотирирічного пакету підтримки у 2025 році. В такому випадку буде оцінено, чи Україна потребує грошей і чи виконала вона вимоги для їх отримання. А премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан матиме шанс накласти вето на продовження підтримки.

Також Єврокомісія відкрита для щорічних перевірок допомоги та запровадження положення про "аварійне гальмування". За допомогою останнього будь-яка країна може винести на обговорення саміту лідерів ЄС свої занепокоєння щодо виплат Україні. Однак це не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето на фінансування.

Високопоставлений угорський чиновник, відповідаючи на питання, чи буде цього достатньо для Орбана, щоб той скасував вето, сказав: "Ще не впевнений, але я кажу, швидше за все, так".

FT пише, що ЄС вважає кращим піти на ці поступки й розблокувати бюджетне фінансування для України, ніж використовувати альтернативні методи.

Інші варіанти полягають у продовженні існуючого кредитування на один рік, залученні спільного боргу, забезпеченого національними гарантіями, або створенні спеціального фінансового механізму для виплати грантів. Такі пропозиції можна реалізувати без Угорщини, але вони дорожчі та займуть більше часу для виплати коштів Україні.

Допомога від ЄС: проблема з коштами

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро обговорювалося в Європейському Союзі протягом кількох місяців. Передбачалося, що ці кошти виділять на 2024-2027 роки. В перерахунку на один рік ця підтримка була б меншою, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023-й.

Однак під час голосування за допомогу, яке вимагало б збільшення бюджету ЄС і потребувало одностайності серед усіх лідерів блоку, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував відповідне рішення.

Попри це, Європейська рада досягла рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) на таку суму. Очікувалося, що завершення всіх необхідних юридичних процедур відбудеться в січні.

Днями видання Politico повідомило, що Угорщина згода зняти вето на 50 млрд євро допомоги Україні, якщо фінансування переглядатиметься щороку. Ідея передбачає, що Євросоюз щороку надаватиме Україні 12,5 млрд євро у вигляді грантів і кредитів. Таким чином Орбан зможе блокувати допомогу щороку або домагатися поступок від Брюсселя за відмову від вето.

Джерело фото: ua.depositphotos.com