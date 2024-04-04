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monobank оновив дизайн та функції мобільного застосунку: що змінилося
У monobank оновили дизайн мобільного застосунку - monobank 2.0. Також відтепер стала доступною функція спільної виписки всіх карток. Однак при бажанні користувачі зможуть повернутися до старого дизайну.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
Він нагадав, що на старті в monobank була лише одна картка, тому дизайн застосунки задумувався саме під неї.
"А зараз у нас уже і різні картки, і ФОПи, і ще багато всього в планах. Бо хочемо робити нові продукти. І бо не звикли стояти на місці", - зауважив Гороховський.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Він повідомив, що тепер у застосунку monobank можна відкрити спільну виписку всіх карток, просто свайпнувши вправо.
"І не треба кудись натискати, щоб переходити від картки до картки, бо все робиться свайпами. І ще багато деталей, які краще відчути, ніж про них читати", - підкреслив Гороховський.
За його словами, у monobank вирішили, що буде правильніше дати користувачам вибір, коли саме оновлювати дизайн, тому в розділі «Ще» з'явилася відповідна кнопка.
"Ба більше, ми ж розуміємо, що будь-які зміни провокують вал критики. Тому потім можна перейти до старого дизайну за подібною ж кнопкою в «Ще». Але усі нові речі будемо у подальшому робити лише у новому дизайні", - зауважив співзасновник monobank.
Нагадаємо, 1 квітня стався збій у роботі monobank. Користувачі скаржилися на проблеми у роботі мобільного застосунку та неможливість провести платежі.
"Ось щоразу, коли в нас щось йде не так, я секунду заздрю старим, класичним банкам, які оновлюють застосунок раз на рік і падають не частіше, ніж один раз на рік. Але потім ми оживаємо, і я радий, що наші збої є результатом постійного бажання ще щось поліпшити або увімкнути щось раніше, ніж потрібно. Краще падати, вставати і бігти, ніж сидіти і дрімати", - написав тоді Гороховський.
Раніше повідомлялося, що monobank розширив послуги для "банок" – користувачі тепер можуть зберігати чужі "банки" до себе. Також збільшилась кількість одночасних зборів для благодійних фондів і з'явився IBAN для долучення до зборів юросіб.