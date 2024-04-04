monobank оновив дизайн та функції мобільного застосунку: що змінилося

У monobank оновили дизайн мобільного застосунку - monobank 2.0. Також відтепер стала доступною функція спільної виписки всіх карток. Однак при бажанні користувачі зможуть повернутися до старого дизайну.

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Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Він нагадав, що на старті в monobank була лише одна картка, тому дизайн застосунки задумувався саме під неї.

"А зараз у нас уже і різні картки, і ФОПи, і ще багато всього в планах. Бо хочемо робити нові продукти. І бо не звикли стояти на місці", - зауважив Гороховський.

Він повідомив, що тепер у застосунку monobank можна відкрити спільну виписку всіх карток, просто свайпнувши вправо.

"І не треба кудись натискати, щоб переходити від картки до картки, бо все робиться свайпами. І ще багато деталей, які краще відчути, ніж про них читати", - підкреслив Гороховський.

За його словами, у monobank вирішили, що буде правильніше дати користувачам вибір, коли саме оновлювати дизайн, тому в розділі «Ще» з'явилася відповідна кнопка.

"Ба більше, ми ж розуміємо, що будь-які зміни провокують вал критики. Тому потім можна перейти до старого дизайну за подібною ж кнопкою в «Ще». Але усі нові речі будемо у подальшому робити лише у новому дизайні", - зауважив співзасновник monobank.

Нагадаємо, 1 квітня стався збій у роботі monobank. Користувачі скаржилися на проблеми у роботі мобільного застосунку та неможливість провести платежі.

"Ось щоразу, коли в нас щось йде не так, я секунду заздрю старим, класичним банкам, які оновлюють застосунок раз на рік і падають не частіше, ніж один раз на рік. Але потім ми оживаємо, і я радий, що наші збої є результатом постійного бажання ще щось поліпшити або увімкнути щось раніше, ніж потрібно. Краще падати, вставати і бігти, ніж сидіти і дрімати", - написав тоді Гороховський.

Раніше повідомлялося, що monobank розширив послуги для "банок" – користувачі тепер можуть зберігати чужі "банки" до себе. Також збільшилась кількість одночасних зборів для благодійних фондів і з'явився IBAN для долучення до зборів юросіб.