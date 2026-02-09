Запланована подія 2

Прибуток до 3,7% річних: monobank запускає інвестування валютних коштів у держоблігації

monobank:
Валютна банка monobank: новий спосіб заробити на валюті / Pixabay

Віртуальний monobank запустив тестовий формат валютної банки, яка дозволяє інвестувати від $1100 чи €1100 і отримувати прибуток до 3,7% річних.

Як пише Delo.ua, про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Інвестування у валюту з monobank

"Тепер долари та євро будуть приносити прибуток, і при цьому їх можна буде вивести у будь-який момент. Якщо покладете від 1100 $ чи € у валютну банку, то зможете увімкнути інвестування -  і отримуватимете 3,7% та 2,8% річних залежно від валюти", - наголосив він.

Користувачі можуть вивести будь-яку суму в будь-який момент після поповнення. Хоча швидко заробити таким способом не вдасться, ризики втрат мінімальні, додав він.

Запуск відбувається у тестовому форматі: після того як кількість активованих інвестувань досягне 5000, наступних бажаючих буде поставлено у чергу. Зараз monobank обмежений кількістю валютних ОВДП, але у разі великого попиту купівля облігацій буде збільшена, і продукт продовжать.

"Тепер від вас залежить чи житиме цей продукт чи ні, але мені він дуже подобається. Щось подібне ми побачили у Wise і зробили це для вас", - підсумував Гороховський. 

Оновлено 12.09:  За перші дві години роботи продукту користувачі вже інвестували еквівалент близько 10 мільйонів доларів, а кількість клієнтів сягнула 2500. Гороховський відзначив: "Від душі!"

Нагадаємо, monobank запустив monoбазар, на якому можна продати свої непотрібні речі. Він доступний у режимі бета-тестування на платформі monoмаркет для всіх клієнтів банку.

Автор:
Ольга Опенько