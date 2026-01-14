monobank спрощує оплату за реквізитами за допомогою ШІ

monobank анонсував нову функцію, яка дозволяє швидко оплачувати рахунки за реквізитами навіть із документів із великою кількістю платіжної інформації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис співзасновника банку Олега Гороховського.

Користувачам достатньо завантажити рахунок або інвойс у форматах PDF, PNG чи JPEG у додаток monobank. Вбудований штучний інтелект автоматично визначає потрібні платіжні дані, залишаючи користувачу лише перевірку їхньої коректності.

"Ми постійно шукаємо, як би ще покращити платежі. Ось, наприклад, якщо вам треба оплатити за реквізитами, а на руках тільки документ із купою платіжної інформації — просто завантажте його в mono", — зазначив Гороховський.

Крім того, у банку нагадали, що користувачі вже давно можуть просто скопіювати повідомлення з реквізитами та вставити його у поле введення. У цьому випадку система автоматично відділяє реквізити від іншої інформації, спрощуючи процес оплати.

Нова функція покликана зменшити час на ручний ввод платіжних даних і підвищити точність проведення платежів.

Нагадаємо, monobank запустив monoбазар, на якому можна продати свої непотрібні речі. Він доступний у режимі бета-тестування на платформі monoмаркет для всіх клієнтів банку.