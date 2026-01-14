Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Готівковий курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

monobank спрощує оплату за реквізитами за допомогою ШІ

kyiv, ukraine, july, monobank
monobank спрощує оплату за реквізитами / Depositphotos

monobank анонсував нову функцію, яка дозволяє швидко оплачувати рахунки за реквізитами навіть із документів із великою кількістю платіжної інформації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис співзасновника банку Олега Гороховського.

Користувачам достатньо завантажити рахунок або інвойс у форматах PDF, PNG чи JPEG у додаток monobank. Вбудований штучний інтелект автоматично визначає потрібні платіжні дані, залишаючи користувачу лише перевірку їхньої коректності.

"Ми постійно шукаємо, як би ще покращити платежі. Ось, наприклад, якщо вам треба оплатити за реквізитами, а на руках тільки документ із купою платіжної інформації — просто завантажте його в mono", — зазначив Гороховський.

Фото 2 — monobank спрощує оплату за реквізитами за допомогою ШІ

Крім того, у банку нагадали, що користувачі вже давно можуть просто скопіювати повідомлення з реквізитами та вставити його у поле введення. У цьому випадку система автоматично відділяє реквізити від іншої інформації, спрощуючи процес оплати.

Нова функція покликана зменшити час на ручний ввод платіжних даних і підвищити точність проведення платежів.

Нагадаємо, monobank запустив monoбазар, на якому можна продати свої непотрібні речі. Він доступний у режимі бета-тестування на платформі monoмаркет для всіх клієнтів банку.

Автор:
Тетяна Гойденко