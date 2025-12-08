Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Готівковий курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,35

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Конкурент OLX: monobank запускає monoбазар, де можна купити або продати вживані речі

monobank запускає monoбазар, де можна купити або продати вживані речі
monobank запускає monoбазар, де можна купити або продати вживані речі

Monobank запустив monoбазар, на якому можна продати свої непотрібні речі. Він доступний у режимі бета-тестування на платформі monoмаркет для всіх клієнтів банку.

Як пише Delo.ua,  про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Тепер на monомаркеті наші клієнти зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі. Такий собі OLX на мінімалках (поки що)", — зауважив Гороховський. 

Фото 2 — Конкурент OLX: monobank запускає monoбазар, де можна купити або продати вживані речі

За його словами, на  monoбазарі кожен може зробити свою вітрину з товарами, поділитися нею в соціальних мережах або надіслати друзям. Кого це зацікавить, зможуть підписатися та стежити за оновленням товарів.

Фото 3 — Конкурент OLX: monobank запускає monoбазар, де можна купити або продати вживані речі

 Гороховський підкреслює, що всі продавці на monoбазарі верифіковані, а отже шахраювати неможливо. До того ж усі речі можна купити частинами.

Фото 4 — Конкурент OLX: monobank запускає monoбазар, де можна купити або продати вживані речі

Як це працює

Опис товарів складає ШІ, а продавцям необхідно вказати декілька слів про річ. Окрім того, у застосунку автоматизований торг без діалогів, покупець може запропонувати ціну, а продавець – продати за неї чи ні.

Гроші за товар продавець зможе отримати лише після того, як покупець подивиться товар на пошті та забере його.

Якщо річ не сподобається, то гроші автоматично повернуть покупцю, а посилку – продавцю.

Хто скільки платить?

Гороховський наголосив, що тестування платформи триває до 8 січня. Протягом цього часу комісія за продаж складає 0,1%. Після завершення тестування комісія буде 1,9%. Також під час покупки необхідно додатково оплатити доставку.

Фото 5 — Конкурент OLX: monobank запускає monoбазар, де можна купити або продати вживані речі

Також можна зробити автоматичний донат.

"До 8 січня ви можете продати річ на благодійність, натиснувши відповідний тумблер. У такому випадку не тільки ваша сума задонатиться на "Хартію", а ми ще додамо стільки ж від себе", — додав Гороховський.

Знайти monoбазар можна в застосунку monobank  під кнопкою "маркет".

Нагадаємо, у застосунку monobank зʼявилися опція, яка дозволить користувачам поскаржитися на збори донатів за підозрою у шахрайстві.

Автор:
Світлана Манько