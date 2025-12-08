Конкурент OLX: monobank запускає monoбазар, де можна купити або продати вживані речі

Monobank запустив monoбазар, на якому можна продати свої непотрібні речі. Він доступний у режимі бета-тестування на платформі monoмаркет для всіх клієнтів банку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Тепер на monомаркеті наші клієнти зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі. Такий собі OLX на мінімалках (поки що)", — зауважив Гороховський.

За його словами, на monoбазарі кожен може зробити свою вітрину з товарами, поділитися нею в соціальних мережах або надіслати друзям. Кого це зацікавить, зможуть підписатися та стежити за оновленням товарів.

Гороховський підкреслює, що всі продавці на monoбазарі верифіковані, а отже шахраювати неможливо. До того ж усі речі можна купити частинами.

Як це працює

Опис товарів складає ШІ, а продавцям необхідно вказати декілька слів про річ. Окрім того, у застосунку автоматизований торг без діалогів, покупець може запропонувати ціну, а продавець – продати за неї чи ні.

Гроші за товар продавець зможе отримати лише після того, як покупець подивиться товар на пошті та забере його.

Якщо річ не сподобається, то гроші автоматично повернуть покупцю, а посилку – продавцю.

Хто скільки платить?

Гороховський наголосив, що тестування платформи триває до 8 січня. Протягом цього часу комісія за продаж складає 0,1%. Після завершення тестування комісія буде 1,9%. Також під час покупки необхідно додатково оплатити доставку.

Також можна зробити автоматичний донат.

"До 8 січня ви можете продати річ на благодійність, натиснувши відповідний тумблер. У такому випадку не тільки ваша сума задонатиться на "Хартію", а ми ще додамо стільки ж від себе", — додав Гороховський.

Знайти monoбазар можна в застосунку monobank під кнопкою "маркет".

Нагадаємо, у застосунку monobank зʼявилися опція, яка дозволить користувачам поскаржитися на збори донатів за підозрою у шахрайстві.