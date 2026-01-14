monobank упрощает оплату по реквизитам с помощью ИИ

monobank анонсировал новую функцию, позволяющую быстро оплачивать счета по реквизитам даже из документов с большим количеством платежной информации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение соучредителя банка Олега Гороховского.

Пользователям достаточно загрузить счет или инвойс в форматах PDF, PNG или JPEG в приложение monobank. Встроенный искусственный интеллект автоматически определяет нужные платежные данные, оставляя пользователю только проверку их корректности.

"Мы постоянно ищем, как бы еще улучшить платежи. Вот, например, если вам нужно оплатить реквизиты, а на руках только документ с кучей платежной информации — просто загрузите его в mono", — отметил Гороховский.

Кроме того, в банке напомнили, что пользователи уже давно могут скопировать сообщения с реквизитами и вставить его в поле ввода. В этом случае система автоматически отделяет реквизиты от другой информации, упрощая процесс оплаты.

Новая функция призвана снизить время на ручной ввод платежных данных и повысить точность проведения платежей.

Напомним, monobank запустил monoбазар, на котором можно продать свои ненужные вещи. Он доступен в режиме бета-тестирования на платформе monomarket для всех клиентов банка.