Ощадбанк полностью возобновил работу электронных сервисов после проверки

Ощадбанк
Электронные сервисы Ощадбанка работают штатном режиме / Depositphotos

На 9 марта все электронные сервисы Ощадбанка работают в обычном режиме. Временное ограничение было связано с технической проверкой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Киберпроверка завершена

"По состоянию на данный момент работа всех электронных сервисов Ощадбанка полностью восстановлена. Системы банка работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта, около 10:00 протоколы кибербезопасности Ощадбанка зафиксировали подозрительную активность, из-за чего временно ограничили работу части электронных сервисов для проведения технической проверки.

Специалисты банка оперативно провели все необходимые мероприятия и тщательно проверили ИТ-инфраструктуру. Клиентские данные и средства остаются полностью защищенными – никаких признаков их компрометации не обнаружено.

Хакерские атаки на банки

В ночь на 16 февраля А-Банк стал жертвой масштабной кибератаки, в результате которой со счетов части клиентов незаконно списали средства.

В банке сообщили, что атаку удалось отбить, а все потерянные деньги уже полностью возмещены клиентам. Инцидент признан одним из крупнейших в истории учреждения и связан с новым типом киберугрозы, ранее не фиксировавшимся в банковской системе.

Позже monobank сообщил о неудавшейся попытке кибератаки на свой банк.

Автор:
Ольга Опенько