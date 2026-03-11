Запланована подія 2

Ощадбанк запускает первый "банк на колесах" на западе Украины

Бронированный автомобиль Ощада из Starlink будет приезжать в отдаленные села / Ощадбанк

Ощадбанк запустил мобильный "банк на колесах", который будет регулярно приезжать в отдаленные общины Черновицкой области, где нет стационарных отделений.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

О мобильном отделении Ощадбанка

"Мобильный банк будет регулярно приезжать в общины, где нет стационарных отделений, чтобы люди могли получить базовые банковские услуги. Черновицкую область выбрали для пилота, ведь здесь много отдаленных населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Мобильное отделение Ощадбанка – это бронированный автомобиль со спутниковым интернетом Starlink и автономным питанием, позволяющий работать даже в населенных пунктах без банковской инфраструктуры.

В "банке на колесах" клиенты смогут:

  • открыть счет или депозит;
  • получить или перевыпустить карту;
  • получить пенсию или социальные выплаты;
  • совершать переводы;
  • оплачивать коммунальные и другие услуги.

Маршруты и график работы мобильного банка будут формироваться с учетом потребностей территориальных общин Черновицкой области.

Ранее подобный формат отделений применялся преимущественно в прифронтовых регионах, где банковская инфраструктура была разрушена или ограничена из-за войны войны. Теперь Ощад использует этот опыт, чтобы расширить доступ к финансовым услугам и в других областях страны.

Проект реализуется в рамках программы Ощадбанка "Моя безбарьерность", которая направлена на то, чтобы финансовые услуги были доступны каждому.

Напомним, ранее ПриватБанк запустил проект мобильного банкомата, который будет обслуживать клиентов в регионах, где нет доступа к банковской инфраструктуре, а также в условиях отсутствия электричества и связи.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии в Украине", который позволит создать банк на основе "Укрпочты".

Автор:
Ольга Опенько