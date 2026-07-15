Ощадбанк перерахував державі 4,8 млрд грн дивідендів за 2025 рік

Ощадбанк перерахував до державного бюджету 4,8 млрд грн дивідендів за результатами роботи у 2025 році. За цей період банк отримав рекордний чистий прибуток у 16 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищило показник попереднього року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби банку.

Ощадбанк показав фінансові результати

Загалом у першому півріччі 2026 року Ощадбанк уже спрямував до державної казни 10,5 млрд грн у вигляді дивідендів, податків та інших обов'язкових платежів.

Голова правління банку Юрій Каціон зазначив, що рекордний фінансовий результат дозволив суттєво збільшити внесок у підтримку держави в умовах повномасштабної війни. За його словами, за перші шість місяців 2026 року банк отримав 8,4 млрд грн операційного прибутку, що забезпечило сплату 3,7 млрд грн податку на прибуток та дало змогу повністю виконати заплановані фінансові показники.

Ощадбанк також повідомив, що залишається лідером в Україні за кількістю відділень і посідає друге місце серед банків за обсягом чистих активів та коштів клієнтів.

Станом на 30 червня 2026 року активи банку становили 494,7 млрд грн, кредитний портфель — 136,8 млрд грн, а обсяг коштів клієнтів — 426 млрд грн, із яких 247,6 млрд грн належать фізичним особам.

Чистий прибуток Ощадбанку за перше півріччя 2026 року склав 3,4 млрд грн, тоді як операційний прибуток досяг 8,4 млрд грн.

У банку також наголосили, що дотримуються всіх нормативів Національного банку України щодо достатності регулятивного капіталу, що забезпечує фінансову стійкість установи та її здатність протистояти можливим ризикам.

Зауважимо, Ощадбанк масштабує проєкт фінансової інклюзії та запускає роботу мобільного підрозділу в Закарпатській області. Мешканці віддалених громад тепер отримуватимуть банківські послуги без необхідності відвідувати стаціонарні офіси.