Ощадбанк та ЄБРР запускають нову програму фінансування українського бізнесу на €510 млн

Під час Конференції з відновлення України у Гданську Ощадбанк та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду про запуск нової програми розподілу кредитних ризиків для фінансування українського бізнесу. Перший транш проєкту становить €150 млн, а загальний ліміт фінансування може бути збільшений до €510 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"Для Ощадбанку це найбільший інструмент розподілу ризиків, реалізований спільно з ЄБРР за всю історію нашого партнерства. Особливо важливо, що вперше програма включає механізм часткового списання боргу для підприємств, які зазнали збитків внаслідок війни (ESE)", — зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

За його словами, програма суттєво розширює доступ до фінансування як для малого та середнього бізнесу так і великих українських компаній, які потребують ресурсів для масштабних проєктів розвитку та модернізації.

Керуючий директор сектору фінансових установ ЄБРР Франсіс Маліж підкреслив, що за підтримки ЄС підприємства отримають компенсації у разі руйнувань, оскільки інновації залишаються рушійною силою діяльності ЄБРР.

Що передбачає програма?

Механізм передбачає, що ЄБРР бере на себе частину ризиків за позиками Ощадбанку, що дозволяє знизити вимоги до застави для позичальників.

Програма містить інструмент "Підвищення безпеки підприємств" (ESE) для компаній із кількістю працівників до 500 осіб та річним доходом до €75 млн. Якщо активи позичальника будуть пошкоджені внаслідок бойових дій, ЄБРР компенсує банку втрати, а Ощадбанк зменшить борг клієнта. Загальний ліміт списань за цим механізмом становить €2,4 млн.

У межах кредитної лінії EU4Business-EBRD передбачені гранти від ЄС на компенсацію 10-20% вартості інвестиційного проєкту. Для ветеранів війни, їхніх родин та постраждалих підприємств грантова допомога становить до 30% від вартості проєкту, але не більше €300 тис.

Параметри кредитування зафіксовані за такими напрямками:

малий та середній бізнес — покриття ризику від 10% до 70%, кредит до €5 млн, строк до 8 років;

великий корпоративний бізнес — покриття ризику від 10% до 50%, кредит до €10 млн, строк до 5 років на інвестиції та до 3 років на обігові кошти.

Нагадаємо, наприкінці березня Ощадбанк і ЄБРР домовились про розробку нових фінансових інструментів для підтримки українського бізнесу.