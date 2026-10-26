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"Укрзализныця" ввела пять ограничений для иностранных перевозчиков: каких грузов они касаются

Электровоз ZSSK CARGO
Электровоз компании ZSSK CARGO / Википедия

С 26 октября "Укрзализныця" ввела пять конвенционных запретов на транспортировку грузов для 5 иностранных перевозчиков. Ограничения касаются экспорта руды, зерна, жмыха и шрота.

Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.

Какие перевозки ограничили

Одно из ограничений касается компании Rail Cargo Hungaria: ей временно запретили перевозить руду из-за перехода Батево в Венгрию. Для компании TransRail ограничили перевозку зерновых, жмыхов и шротов из-за этого же перехода.

Еще два запрета касаются перевозки всех видов грузов в Польшу: для компании IRT через переход Ягодин; для компании Rail STM через железнодорожный стык Мостиска II.

Пятое ограничение было введено для ZSSK Cargo. Оно касается перевозки руды через переход Чоп в Словакию, Венгрию, Австрию и Чехию.

В "Укрзализныце" объяснили, что ограничения связаны со значительным накоплением вагонов, принадлежащих указанным перевозчикам. Все пять конвенций будут действовать "до отмены".

Что такое конвенционный запрет

Конвенционный запрет в железнодорожном транспорте – это временное ограничение на перевозку определенных грузов или использование конкретного маршрута или железнодорожного перехода. Она может касаться отдельного перевозчика, направления или вида груза.

Такие ограничения применяют, в частности, когда на некоторых участках накапливаются вагоны или возникают трудности с их обработкой. Запрет не обязательно означает полное прекращение движения через соответствующий переход: его действие зависит от условий конвенции.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" предложило создать совместного с инвесторами бюджетного железнодорожного перевозчика между Украиной и ЕС.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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