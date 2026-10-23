"Укрзализныця" сократила перевозку грузов: в сентябре падение достигло 38%

За девять месяцев 2026 года по железной дороге в Украину перевезли 106,4 млн тонн грузов — на 14,2 млн тонн, или 11,8%, меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В сентябре объем перевозок сократился на 38% в годовом исчислении — до 8,5 млн. тонн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.

Почему сократились перевозки

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева, в марте-июне железная дорога ежемесячно перевозила 13,2-13,4 млн тонн грузов. В июле показатель снизился до 12,9 млн. тонн.

Одной из причин стало блокирование портов Большой Одессы, по которым транспортировали до 90% зерновых грузов и около 50% рудных.

В августе объем перевозок упал до 10,3 млн. тонн. На это повлияли усиленные атаки на горно-металлургический комплекс и железнодорожную инфраструктуру . В сентябре показатель снизился еще на 1,8 млн. тонн — до 8,5 млн. тонн.

Всего за девять месяцев больше всего сократились перевозки руды — на 10,7 млн тонн, или 32%. Объем перевозок угля уменьшился на 3,1 млн. тонн (20,9%), строительных материалов — на 1,5 млн. тонн (6,3%).

Напомним, за 18 суток августа по железной дороге в экспортном сообщении перевезли 342 тысяч тонн зерновых. Это на 68% меньше, чем за аналогичный период июля, и на 77% меньше, чем в прошлом.