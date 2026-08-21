Экспорт зерна по железной дороге сократился на две трети: куда перенаправляют украинский урожай

За 18 суток по железной дороге в экспортном сообщении перевезли 342 тысячи тонн зерновых. Это на 68% меньше, чем за аналогичный период июля, и на 77% меньше, чем в прошлом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

Общие перевозки

Среднесуточная нагрузка зерновых в августе составила 34,7 тыс. т. Это на 31% меньше, чем в июле и на 43% меньше, чем в августе 2025 года.

В общей сложности по железной дороге за 18 суток перевезли 713,3 тыс. т зерновых. По сравнению с июлем объем сократился на 43%, а по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — на 56%.

В направлении западных пограничных переходов транспортировано 73% экспортных грузов. Еще 16% зерновых направлялись на экспорт в направлении морских портов, а 11% - в порт Измаил.

По данным заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы "Укрзализныци" Валерия Ткачева, среднесуточная погрузка зерновых в августе составила 34,7 тыс. т.

Перевозки в Измаил

В то же время, объемы перевозок в направлении Измаила выросли почти в 12 раз. В июле было перевезено 10,5 тыс. т, а за 18 суток августа – 132,5 тыс. т.

Внутренние перевозки к этой станции выросли с 0,5 тыс. т в июле до 93,7 тыс. т в августе, а экспортные – с 10 тыс. т до 38,8 тыс. т.

Ранее сообщалось, что Румыния вместе с Молдовой может обеспечить около 70% альтернативной логистики для экспорта украинского зерна в условиях блокирования глубоководных портов.