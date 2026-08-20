Как Украина будет вывозить зерно после атак на порты: Румыния, Польша и новые коридоры

Румыния вместе с Молдовой может обеспечить около 70% альтернативной логистики для экспорта украинского зерна в условиях блокирования глубоководных портов. Еще 15-20% приходится на Польшу.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

Блокировка портовой инфраструктуры: какие альтернативы вывоз зерна

После блокировки морских портов самым эффективным западным партнером остается Румыния.

"Вместе с Молдовой этот маршрут может обеспечить около 70% перевозок. До 15-20% Польша. Остальные приходятся на другие страны - это 10-15%", - сказал Высоцкий.

Стоимость транзита украинских грузов по железной дороге по территории Молдовы снижена на 50% до конца этого года. Текущая мощность через Молдову составляет от 500 до 800 тысяч тонн. Пока маршрут еще не загружен на полную мощность и только начинает наращивать объемы.

Страны Балтии, Словакия, Венгрия имеют гораздо меньшие возможности для наращивания объемов. Также транспортировка этими маршрутами дороже из-за большего расстояния, отметил министр.

В то же время, Украина продолжает диалог с Польшей, Румынией и Еврокомиссией по подключению этих стран к альтернативным маршрутам.

Проблемой остается ограниченная пропускная способность европейской портовой и перевалочной инфраструктуры. Высоцкий отметил, что ситуация существенно отличается с весны 2022 года, когда мощности Констанцы и других европейских портов были загружены примерно на половину.

"На сегодняшний день у них на 100% заполнены мощности внутренним продуктом, а роспись там на два месяца до сентября", - сказал Высоцкий.

По имеющейся инфраструктуре Польша может обеспечить перевалку до 600 тыс. тонн, до 1,5 млн тонн – Румыния, еще около 400 тыс. тонн – другие направления, отметил министр.

Украина экспортировала около 900 тысяч тонн агропродукции в августе

В период с 1 августа по 18 августа Украина экспортировала около 900 тысяч тонн агропродукции, что составляет 31% от потенциального объема при полноценном доступе к логистике, сообщил Высоцкий.

Больше сократился экспорт зерновых:

• зерновые – 522 тыс. тонн, около 20% потенциального объема;

• масличные – 63 тыс. тонн;

• растительные масла – 128 тыс. тонн;

• шроты – 86 тыс. тонн.

Экспорт масличных и их переработки в целом соответствует балансовым показателям. Альтернативные логистические маршруты позволяют обеспечить необходимые объемы экспорта этой продукции, рассказал министр.

"В этих условиях с логистикой в плюс $50 на тонне экономика плюсовая или нулевая по масляной продукции сохраняется. По зерновым она убыточна", - сказал Высоцкий.

Исключение остаются отдельные регионы вблизи границы, где логистические расходы ниже, а продукцию можно быстрее реализовать.

Высоцкий заявлял, что в 2027 году производство зерновых и масличных культур в Украине может сократиться вдвое – до 40 млн тонн. Риск связан с возможным сокращением посевных площадей, если нынешние сложные условия для аграриев из-за блокады портов сохранятся.