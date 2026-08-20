Як Україна вивозитиме зерно після атак на порти: Румунія, Польща та нові коридори

Румунія разом з Молдовою можуть забезпечити близько 70% альтернативної логістики для експорту українського зерна в умовах блокування глибоководних портів. Ще 15-20% припадає на Польщу.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

Блокування портової інфраструктури: які є альтернативи вивезення зерна

Після блокування морських портів найефективнішим західним партнером залишається Румунія.

"Разом із Молдовою цей маршрут може забезпечити близько 70% перевезень. До 15-20% Польща. Решта припадає на інші країни - це 10-15%", - сказав Висоцький.

Вартість транзиту українських вантажів залізницею територією Молдови знижено на 50% до кінця цього року. Поточна потужність через Молдову становить від 500 до 800 тис. тонн. Наразі маршрут ще не завантажений на повну потужність і лише починає нарощувати обсяги.

Країни Балтії, Словаччина, Угорщина мають значно менші можливості для нарощування обсягів. Також транспортування цими маршрути є дорожчим через більшу відстань, зазначив міністр.

Водночас Україна продовжує діалог з Польщею, Румунією та Єврокомісією щодо підключення цих країн до альтернативних маршрутів.

Проблемою залишається обмежена пропускна спроможність європейської портової та перевалочної інфраструктури. Висоцький зазначив, що ситуація суттєво відрізняється від весни 2022 року, коли потужності Констанци та інших європейських портів були завантажені приблизно на половину.

"На сьогодні у них на 100% заповнені потужності внутрішнім продуктом, а розпис там на два місяці до вересня", - сказав Висоцький.

За наявною інфраструктурою Польща може забезпечити перевалку до 600 тис. тонн, до 1,5 млн тонн - Румунія, ще близько 400 тис. тонн інші напрямки, зазначив міністр.

Україна експортувала близько 900 тисяч тонн агропродукції в серпні

У період із 1 серпня по 18 серпня Україна експортувала близько 900 тисяч тонн агропродукції, що становить 31% від потенційного обсягу за умов повноцінного доступу до логістики, повідомив Висоцький.

Найбільше скоротився експорт зернових:

• зернові – 522 тис. тонн, близько 20% потенційного обсягу;

• олійні – 63 тис. тонн;

• рослинні олії – 128 тис. тонн;

• шроти – 86 тис. тонн.

Експорт олійних та продукції їх переробки загалом відповідає балансовим показникам. Альтернативні логістичні маршрути дозволяють забезпечувати необхідні обсяги експорту цієї продукції, розповів міністр.

"В цих умовах із логістикою в плюс $50 на тонні економіка плюсова або нульова по олійній продукції зберігається. По зернових вона збиткова", - сказав Висоцький.

Винятком залишаються окремі регіони поблизу кордону, де логістичні витрати нижчі, а продукцію можна швидше реалізувати.

Висоцький заявляв, що у 2027 році виробництво зернових та олійних культур в Україні може скоротитися вдвічі - до 40 млн тонн. Ризик пов'язаний із можливим скороченням посівних площ, якщо нинішні складні умови для аграріїв через блокаду портів збережуться.