Транзит українського зерна до ЄС: чого чекати Україні від Польщі

Європейський Союз підтримує транзит українського зерна, але Польща може знову гостро реагувати на рух агропродукції. Вирішальними можуть стати посилення митного контролю та домовленості між Києвом і Варшавою.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук в ефірі телемарафону.

Позиція Брюсселя є практичною: Україна, яка має бути членом Європейського Союзу, повинна мати можливість користуватися європейськими транспортними напрямками, зазначив Марчук.

Саме для цього ЄС свого часу запровадив "коридори солідарності", які стали одним із ключових маршрутів для українського експорту.

Проте ситуація на рівні окремих країн ЄС залишається складною. Найгостріше на транзит української агропродукції реагують Польща та Угорщина, заявив експерт.

Польща може загострювати питання транзиту

Між Україною та сусідніми державами тривають переговори щодо механізмів, які дозволяли б забезпечити безперешкодний транзит української продукції через атаки на порти Великої Одеси.

Як повідомляло Міністерство аграрної політики та продовольства, серед можливих варіантів - використання польських портів Гданська, Щецина, Свіноуйсьце, Гдині для подальшого експорту української продукції на треті ринки.

Одним із ключових питань є посилення контролю за дотриманням саме транзитного режиму, щоб українське зерно прямувало до кінцевих пунктів призначення і не створювало додаткового тиску на ринки країн, через які проходить.

"Головне питання - наскільки будуть готові поляки не реагувати гостро, політично загострювати питання там, де не потрібно", - зазначив Марчук.

За його словами, митні пункти пропуску працюють, а сторони також обговорюють можливість розширення спільного митного контролю. Йдеться про те, щоб українські та польські митники працювали спільно, що має скоротити час проходження вантажів як автомобільним, так і залізничним транспортом.

Проте на позицію Польщі може впливати внутрішньополітична ситуація. Аграрне питання у Варшаві залишається чутливим, а українська продукція регулярно стає предметом політичних дискусій, підкреслив експерт.

"У Польщі за рік парламентські вибори до Сейму, відповідно, питання аграрки знову є на порядку денному, і, на жаль, багато хто цим користується", - підсумував Марчук.

За підсумками січня-червня 2026 року товарообіг сільськогосподарською продукцією між Україною та ЄС зріс на 11%, або на $847 млн, порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Основними торговельними партнерами України в аграрному сегменті залишаються Польща, Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина та Франція. На ці шість країн припадає 70% загального вартісного обороту.

Як Україна вивозить зерно під час портової блокади

Наразі близько 45% експорту припадає на залізницю, ще 45% - на Дунайський регіон, а близько 10% перевозиться автомобільним транспортом.

Логістика агроекспорту через Дунай може перевищити $70 за тонну

Вартість логістики для української аграрної промисловості суттєво зросла. Раніше морські перевезення в середньому коштували $12-15 за тонну, тоді як нині витрати на сухопутну логістику та маршрути через Дунай подекуди перевищують $50 за тонну, розповів Марчук.

Через проблеми з рівнем води в Дунаї ці витрати можуть зрости до понад $70 за тонну. Через мілководдя баржі змушені перевозити менше вантажу, а кількість рейсів збільшується, що додатково підвищує логістичні витрати, пояснив експерт.

Тому стрімке подорожчання перевезень створює серйозні проблеми для українських експортерів, адже в окремих випадках витрати на доставку продукції перевищують прибуток від її реалізації навіть на альтернативних ринках, підсумував Марчук.

Транзит українського зерна через Польщу залишається проблемним

Польський напрямок залишається важливим для транзиту українського зерна, однак питання експорту через Польщу досі викликає гостру реакцію місцевих фермерів. Польща неодноразово посилювала контроль і блокувала кордон, вимагаючи "захисту" свого внутрішнього ринку. Україна використовує польський напрямок переважно як транзитний маршрут для подальшого експорту, а не для постачання зерна на польський ринок.

Як пише RMF FM, міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Стефан Краєвський нещодавно заявляв, що Варшава не має наміру скасовувати односторонню заборону на імпорт українського зерна, попри тиск Єврокомісії.