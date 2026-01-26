Чотири країни ЄС вимагають додаткового захисту аграріїв від імпорту з України

Рада ЄС з питань сільського господарства у понеділок має обговорити запровадження додаткових захисних механізмів для європейських агровиробників від впливу імпорту з третіх країн, зокрема з України та країн МЕРКОСУР.

Як інформує Delo.ua, про це "Укрінформу" повідомили дипломатичні джерела в Брюсселі, ознайомлені з листом Польщі на адресу Ради ЄС.

Питання винесено на порядок денний на запит Австрії, Угорщини, Польщі та Словаччини.

У документі зазначається, що в межах чинних та нещодавно укладених угод про вільну торгівлю низка критично важливих для аграрного сектору питань, на думку заявників, була розглянута не повною мірою. Це стосується, зокрема, домовленостей з Україною та регіоном МЕРКОСУР.

Чотири держави-члени ЄС наполягають, що двосторонні захисні положення мають застосовуватися на необмежений термін, а не лише протягом перехідного періоду, бути адаптованими до специфіки аграрного сектору та передбачати можливість реагування на загрози на регіональному рівні.

Окремо у листі наголошується, що чинна угода з Україною охоплює лише нещодавно надані торговельні преференції і не стосується тих, що були запроваджені раніше. Через це, за твердженням заявників, більшість сільськогосподарських товарів не підпадає під дію двосторонніх захисних механізмів.

Крім того, Австрія, Угорщина, Польща та Словаччина виступають за приведення вимог до імпорту продукції з третіх країн у відповідність до стандартів ЄС. Йдеться не лише про безпеку харчових продуктів, зокрема використання пестицидів і антибіотиків, а й про стандарти сталого розвитку — добробут тварин, захист клімату та довкілля, а також трудові норми.

Заявники також вимагають проведення аналізу сукупного впливу торговельних поступок на аграрні сектори ЄС і його держав-членів, зокрема у сферах цукру, м’яса, зернових, фруктів і овочів, а також молочної продукції.

Окремим пунктом у листі пропонується створити спеціальний компенсаційний фонд для відшкодування можливих збитків, яких може зазнати сільськогосподарський сектор унаслідок дії угод про вільну торгівлю.

Додамо, за підсумками 2025 року доходи України від експорту агропродукції зменшилися на 2,15 млрд доларів. Загальний показник зупинився на позначці 22,53 млрд доларів, що нижче за минулорічні результати на 8,8%.