Четыре страны ЕС требуют дополнительной защиты аграриев от импорта из Украины

Совет ЕС по вопросам сельского хозяйства в понедельник должен обсудить введение дополнительных защитных механизмов для европейских агропроизводителей от влияния импорта из третьих стран, в частности, из Украины и стран МЕРКОСУР.

Как информирует Delo.ua, об этом "Укринформу" сообщили дипломатические источники в Брюсселе, ознакомленные с письмом Польши в адрес Совета ЕС.

Вопрос вынесен на повестку дня по запросу Австрии, Венгрии, Польши и Словакии.

В документе отмечается, что в рамках действующих и недавно заключенных соглашений о свободной торговле ряд критически важных для аграрного сектора вопросов, по мнению заявителей, были рассмотрены не в полной мере. Это касается, в частности, договоренностей с Украиной и регионом МЕРКОСУР.

Четыре государства-члена настаивают, что двусторонние защитные положения должны применяться на неограниченный срок, а не только в течение переходного периода, адаптироваться к специфике аграрного сектора и предусматривать возможность реагирования на угрозы на региональном уровне.

Отдельно в письме отмечается, что действующее соглашение с Украиной охватывает только недавно предоставленные торговые преференции и не касается введенных ранее. Поэтому, по утверждению заявителей, большинство сельскохозяйственных товаров не подпадают под действие двусторонних защитных механизмов.

Кроме того, Австрия, Венгрия, Польша и Словакия выступают за приведение требований к импорту продукции из третьих стран в соответствие со стандартами ЕС. Речь идет не только о безопасности пищевых продуктов, в частности использования пестицидов и антибиотиков, но и стандартах устойчивого развития — благосостояние животных, защита климата и окружающей среды, а также трудовые нормы.

Заявители также требуют анализа совокупного влияния торговых уступок на аграрные секторы ЕС и его государств-членов, в частности в сферах сахара, мяса, зерновых, фруктов и овощей, а также молочной продукции.

Отдельным пунктом в письме предлагается создать специальный компенсационный фонд для возмещения возможных убытков, которые может понести сельскохозяйственный сектор в результате действия соглашений о свободной торговле.

По итогам 2025 года доходы Украины от экспорта агропродукции уменьшились на 2,15 млрд долларов. Общий показатель остановился на отметке 22,53 млрд долларов, что ниже прошлогодних результатов на 8,8%.