Транзит украинского зерна в ЕС: чего ждать Украине от Польши

Европейский Союз поддерживает транзит украинского зерна, но Польша может снова остро реагировать на движение агропродукции. Решающими могут стать усиление таможенного контроля и договоренности между Киевом и Варшавой.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук в эфире телемарафона.

Позиция Брюсселя практическая: Украина, которая должна быть членом Европейского Союза, должна иметь возможность пользоваться европейскими транспортными направлениями, отметил Марчук.

Именно для этого ЕС в свое время ввел "коридоры солидарности", ставшие одним из ключевых маршрутов для украинского экспорта.

Однако ситуация на уровне отдельных стран ЕС остается сложной. Острее всего на транзит украинской агропродукции реагируют Польша и Венгрия, заявил эксперт.

Польша может заострять вопросы транзита

Между Украиной и соседними государствами продолжаются переговоры по механизмам, позволяющим обеспечить беспрепятственный транзит украинской продукции через атаки на порты Большой Одессы.

Как сообщало Министерство аграрной политики и продовольствия, среди возможных вариантов - использование польских портов Гданьска, Щецина, Свиноуйсьце, Гдыни для дальнейшего экспорта украинской продукции на третьи рынки.

Одним из ключевых вопросов является усиление контроля над соблюдением именно транзитного режима, чтобы украинское зерно направлялось к конечным пунктам назначения и не создавало дополнительного давления на рынки стран, через которые проходит.

"Главный вопрос – насколько будут готовы поляки не реагировать остро, политически обострять вопросы там, где не нужно", - отметил Марчук.

По его словам, таможенные пункты пропуска работают, а стороны также обсуждают возможность расширения совместного таможенного контроля. Речь идет о том, чтобы украинские и польские таможенники работали совместно, что должно сократить время прохождения грузов как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

Однако на позицию Польши может оказывать влияние внутриполитическая ситуация. Аграрный вопрос в Варшаве остается чувствительным, а украинская продукция становится предметом политических дискуссий, подчеркнул эксперт.

"В Польше за год парламентские выборы в Сейма, соответственно, вопросы аграрки снова есть в повестке дня, и, к сожалению, многие этим пользуются", - подытожил Марчук.

По итогам января-июня 2026 товарооборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и ЕС вырос на 11%, или на $847 млн, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Основными торговыми партнерами Украины в аграрном сегменте остаются Польша, Италия, Испания, Нидерланды, Германия и Франция . На эти шесть стран приходится 70% от общего стоимостного оборота.

Как Украина вывозит зерно во время портовой блокады

Сейчас около 45% экспорта приходится на железную дорогу, еще 45% – на Дунайский регион, а около 10% перевозится автомобильным транспортом.

Логистика агроэкспорта через Дунай может превысить $70 за тонну

Стоимость логистики для украинской аграрной промышленности существенно выросла. Ранее морские перевозки в среднем стоили $12-15 за тонну, в то время как затраты на сухопутную логистику и маршруты через Дунай иногда превышают $50 за тонну, рассказал Марчук.

Из-за проблем с уровнем воды в Дунае эти расходы могут вырасти до $70 за тонну. Из-за мелководья баржи вынуждены перевозить меньше груза, а количество рейсов увеличивается, что дополнительно повышает логистические расходы, пояснил эксперт.

Поэтому стремительное удорожание перевозок создает серьезные проблемы для украинских экспортеров, ведь в редких случаях затраты на доставку продукции превышают прибыль от ее реализации даже на альтернативных рынках, подытожил Марчук.

Транзит украинского зерна через Польшу остается проблемным

Польское направление остается важным для транзита украинского зерна, однако вопрос экспорта через Польшу до сих пор вызывает острую реакцию местных фермеров. Польша неоднократно усиливала контроль и блокировала границу, требуя "защиты" своего внутреннего рынка. Украина использует польское направление преимущественно в качестве транзитного маршрута для дальнейшего экспорта, а не для поставок зерна на польский рынок.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Стефан Краевский недавно заявлял , что Варшава не намерена отменять односторонний запрет на импорт украинского зерна, несмотря на давление Еврокомиссии.