Украина нарастила аграрный экспорт в ЕС: какие страны обеспечили 70% торговли

По итогам первых шести месяцев 2026 г. оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом увеличился на 11% (на $847 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $8,55 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Благодаря тому, что прирост украинского экспорта (+624 млн долларов) существенно превысил рост импорта (+221 млн долларов), положительное для Украины торговое сальдо возросло до $3,47 млрд.

Основными торговыми партнерами Украины в аграрном сегменте остаются Польша, Италия, Испания, Нидерланды, Германия и Франция. На эти шесть стран приходится 70% от общего стоимостного оборота.

Сейчас между Украиной и ЕС действуют обновленные условия торговли продовольствием, которые вступили в силу в конце 2025 г. и предусматривают измененные объемы квот на беспошлинный экспорт. По состоянию на начало июля 2026 года украинские аграрии полностью использовали годовую квоту на пшеницу.

В то же время высокий уровень заполнения зафиксирован по другим позициям:

яблочный сок - 91%;

мясо птицы - 75% (квартальная квота);

яйца в скорлупе и яичные продукты – по 75% (квартальные квоты);

этанол - 64%;

мед - 61%;

сахар и сахарная кукуруза – по 59%.

В Институте аграрной экономики отмечают, что сложность использования своих морских путей побуждает отечественные компании активнее привлекать транзитные европейские маршруты, переформатируя логистику.

Напомним, по итогам 2025 года украинские экспортеры продукции животного и растительного происхождения получили доступ к 22 новым иностранным рынкам. В частности, в 2025 году Албания открыла рынок для экспорта украинских пищевых яиц, Аргентина – для семян подсолнечника, а Индия разрешила импорт украинских яблок.