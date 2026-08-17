Україна наростила аграрний експорт до ЄС: які країни забезпечили 70% торгівлі

За підсумками перших шести місяців 2026 року оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Європейським Союзом збільшився на 11% (на $847 млн) порівняно з аналогічним періодом минулого року і досяг $8,55 млрд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Завдяки тому, що приріст українського експорту (+$624 млн) суттєво перевищив зростання імпорту (+$221 млн), позитивне для України торговельне сальдо зросло до $3,47 млрд.

Основними торговельними партнерами України в аграрному сегменті залишаються Польща, Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина та Франція. На ці шість країн припадає 70% загального вартісного обороту.

Зараз між Україною та ЄС діють оновлені умови торгівлі продовольством, які набули чинності наприкінці 2025 року та передбачають змінені обсяги квот на безмитний експорт. Станом на початок липня 2026 року українські аграрії повністю використали лише річну квоту на пшеницю.

Водночас високий рівень заповнення зафіксовано за іншими позиціями:

яблучний сік — 91%;

м'ясо птиці — 75% (квартальна квота);

яйця в шкаралупі та яєчні продукти — по 75% (квартальні квоти);

етанол — 64%;

мед — 61%;

цукор та цукрова кукурудза — по 59%.

В Інституті аграрної економіки зазначають, що складність використання власних морських шляхів спонукає вітчизняні компанії активніше залучати транзитні європейські маршрути, переформатовуючи логістику.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року українські експортери продукції тваринного та рослинного походження отримали доступ до 22 нових іноземних ринків. Зокрема, у 2025 році Албанія відкрила ринок для експорту українських харчових яєць, Аргентина — для насіння соняшнику, а Індія дозволила імпорт українських яблук.