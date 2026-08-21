Експорт збіжжя залізницею скоротився на дві третини: куди перенаправляють український врожай

За 18 діб серпня залізницею в експортному сполученні перевезли 342 тисяч тонн зернових. Це на 68% менше, ніж за аналогічний період липня, і на 77% менше, ніж торік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

Загальні перевезення

Середньодобове навантаження зернових у серпні становило 34,7 тис. т. Це на 31% менше, ніж у липні, та на 43% менше, ніж у серпні 2025 року.

Загалом залізницею за 18 діб перевезли 713,3 тис. т зернових. Порівняно з липнем обсяг скоротився на 43%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року — на 56%.

У напрямку західних прикордонних переходів транспортовано 73% експортних вантажів. Ще 16% зернових прямували на експорт у напрямку морських портів, а 11% — до порту Ізмаїл.

За даними заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерія Ткачова, середньодобове навантаження зернових у серпні становило 34,7 тис. т.

Перевезення до Ізмаїла

Водночас обсяги перевезень у напрямку Ізмаїла зросли майже у 12 разів. У липні було перевезено 10,5 тис. т, а за 18 діб серпня — 132,5 тис. т.

Внутрішні перевезення до цієї станції зросли з 0,5 тис. т у липні до 93,7 тис. т у серпні, а експортні — з 10 тис. т до 38,8 тис. т.

Раніше повідомлялося, що Румунія разом з Молдовою можуть забезпечити близько 70% альтернативної логістики для експорту українського зерна в умовах блокування глибоководних портів.