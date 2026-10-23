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"Укрзалізниця" скоротила перевезення вантажів: у вересні падіння сягнуло 38%

потяг, зерновози
"Укрзалізниця" скоротила перевезення вантажів / Shutterstock

За дев’ять місяців 2026 року залізницею в Україні перевезли 106,4 млн тонн вантажів — на 14,2 млн тонн, або 11,8%, менше, ніж за аналогічний період торік. У вересні обсяг перевезень скоротився на 38% у річному вимірі — до 8,5 млн тонн.

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

Чому скоротилися перевезення

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова, у березні–червні залізниця щомісяця перевозила 13,2–13,4 млн тонн вантажів. У липні показник знизився до 12,9 млн тонн.

Однією з причин стало блокування портів Великої Одеси, через які транспортували до 90% зернових вантажів і близько 50% рудних.

У серпні обсяг перевезень упав до 10,3 млн тонн. На це вплинули посилені атаки на підприємства гірничо-металургійного комплексу та залізничну інфраструктуру. У вересні показник знизився ще на 1,8 млн тонн до 8,5 млн тонн.

Загалом за дев’ять місяців найбільше скоротилися перевезення руди на 10,7 млн тонн, або 32%. Обсяг перевезень вугілля зменшився на 3,1 млн тонн (20,9%), будівельних матеріалів на 1,5 млн тонн (6,3%).

Нагадаємо, за 18 діб серпня залізницею в експортному сполученні перевезли 342 тисяч тонн зернових. Це на 68% менше, ніж за аналогічний період липня, і на 77% менше, ніж торік.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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