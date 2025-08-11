Удорожание молока-сырья в ЕС продолжается: в каких странах самые высокие и низкие цены

Умеренный рост цен на молоко-сырье в ЕС обусловлен сокращением производства молока-сырья в ряде европейских стран. В июле средняя цена на молоко-сырье в ЕС составила 53,17 евроцента за кг, что на 0,5% больше, чем в июне этого года и на 14% выше, чем в июле 2024 года. В прошлом месяце цена на молоко сорта экстра в Украине составила 37,18 евроцентов за кг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

Какие цены на молоко-сырье в странах ЕС?

По отношению к июню цена на молоко-сырье повысилась в 12 странах-членах ЕС. Среди крупных производителей и экспортеров молочной продукции цены на сырье увеличились во Франции до 49,72 евроцентов за кг (+1,7%) и в Польше до 53,38 евроцентов за кг (+0,5%) по отношению к июню 2025 года. Больше всего подорожало молоко в Бельгии до 56,75 евроцента за кг (+7,5%) и Словении до 50,90 евроцента за кг (+4,2%).

Самое дорогое молоко-сырье - на Кипре (65,70 евро за кг) и Мальте (61,90 евро за кг). Самые низкие цены на молоко получают фермеры в Румынии (41,02 евроцента за кг) и Словакии (44,94 евроцента за кг).

В Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии и Кипре по сравнению с июнем текущего года закупочные цены не изменились.

За последний месяц молоко-сырье подешевело в 6 странах. Наибольшее снижение цен наблюдалось в Словакии до 44,94 евроцента за кг (-8,2%), Литве до 48,04 евроцента за кг (-3,9%) и Эстонии до 49,03 евроцента за кг (-3,4%).

Как предположил аналитик, более существенный рост закупочных цен в Европе не происходит из-за ослабления мировых цен на сливочное масло. Также сокращается спрос на молоко-сырье со стороны изготовителей сухого молока. По сравнению с 2024 годом ЕС увеличил производство сыра и сыворотки, но производство сухого обезжиренного молока и сухого цельного молока сокращалось на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Напомним, в начале августа в Украине выросла закупочная цена на молоко-сырье из-за высокого спроса со стороны переработчиков, пытающихся экспортировать больше готовой продукции в ЕС до исчерпания квот. Больше всего подорожал продукт высшего и первого сорта.