В Украине продолжается сокращение поголовья КРС: регионы-лидеры роста и падения

Война, релокация хозяйств и отсутствие государственной поддержки влекут за собой дальнейшее сокращение поголовья крупного рогатого скота (КРС) в Украине. По состоянию на 1 июля 2025 количество коров уменьшилось на 106 тыс. голов по сравнению с прошлым годом. Многие фермеры не инвестируют в рост поголовья коров во время войны и испытывают дефицит оборотных средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

По состоянию на 1 июля 2025 г. в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 2 млн 169,5 тыс. председателей КРС, в том числе 1 млн 146,2 тыс. коров. По сравнению с 1 июля 2024 года поголовье КРС сократилось на 192 тыс. голов (-8%), в том числе коров – на 106 тыс. голов (-8%).

Промышленный сектор насчитывает 921,9 тыс. голов КРС, что на 3 тыс. голов больше (+0,4%) по отношению к 1 июню 2025 года. Поголовье коров составляет 382,1 тыс. коров и уменьшилось на 200 голов (-0,05%) за последний месяц.

В приусадебном секторе находится 1 млн 247,6 тыс. голов КРС, что на 4 тыс. голов меньше (-0,3%) по сравнению с 1 июня 2025 года. Количество коров в хозяйствах населения на 1 июля 2025 года составило 764,1 тыс. голов, что на 3 тыс. голов меньше (-0,4%), чем месяц назад.

Как отметил аналитик, большинство ферм в Украине было построено в 70-х-80-х годах прошлого века и они уже не отвечают требованиям для содержания животных. Нехватка помещений, пригодных для содержания коров, создает предпосылки для дальнейшего сокращения поголовья.

"Сокращение поголовья КРС является давней проблемой Украины из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства. Война лишь усугубила ситуацию. Продолжается резкое сокращение поголовья на Востоке и Юге. Сельхозпредприятия релоцируют коров из Сумской и Днепропетровской области в более безопасные регионы Западной Украины в условиях активизации российских ракетно-бомбовых ударов по приграничным и прифронтовым населенным пунктам", - пояснил Кухалейшвили.

Наибольшее уменьшение численности поголовья коров по сравнению с 2024 годом зафиксировано в Закарпатской (-20%), Запорожской (-14,3%) и Сумской (11,9%) областях.

Наибольший рост поголовья коров зафиксирован на сельскохозяйственных предприятиях Львовской области (+11%), Хмельницкой области (+6%), Волынской области (+5%), Ровенской области (+4%), Винницкой области (+3%) и Николаевской области (+3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В региональном разрезе около 55% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в следующих областях:

Хмельницкая область – 197,9 тыс. голов;

Полтавская область – 178,5 тыс. голов;

Винницкая область – 174 тыс. голов;

Одесская область – 138,1 тыс. голов;

Тернопольская область – 134,6 тыс. голов;

Черкасская область – 126 тыс. голов;

Черниговская область – 125,4 тыс. голов.

Напомним, с таном на 1 июня 2025 года поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом, главным образом за счет уменьшения количества животных в приусадебном секторе.