В Україні триває скорочення поголів’я ВРХ: регіони-лідери зростання та падіння

Війна, релокація господарств та відсутність державної підтримки спричиняють подальше скорочення великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні. Станом на 1 липня 2025 року кількість корів зменшилась на 106 тис. голів порівняно з минулим роком. Багато фермерів не інвестують у збільшення поголів’я корів під час війни і відчувають дефіцит обігових коштів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

Станом на 1 липня 2025 року в присадибному і промисловому секторі України утримується 2 млн 169,5 тис. голів ВРХ, у тому числі 1 млн 146,2 тис. корів. Порівняно із 1 липнем 2024 року поголів’я ВРХ скоротилося на 192 тис. голів (-8%), у тому числі корів – на 106 тис. голів (-8%).

Промисловий сектор налічує 921,9 тис. голів ВРХ, що на 3 тис. голів більше (+0,4%) відносно 1 червня 2025 року. Поголів’я корів становить 382,1 тис. корів і зменшилося на 200 голів (-0,05%) за останній місяць.

В присадибному секторі знаходиться 1 млн 247,6 тис. голів ВРХ, що на 4 тис. голів менше (-0,3%) порівняно до 1 червня 2025 року. Кількість корів в господарствах населення станом на 1 липня 2025 року становила 764,1 тис. голів, що на 3 тис. голів менше (-0,4%) ніж місяць тому.

Як зазначив аналітик, більшість ферм в Україні була побудована в 70-х-80-х роках минулого століття і вони вже не відповідають вимогам для утримання тварин. Нестача приміщень придатних для утримання корів створює передумови для подальшого скорочення поголів’я.

"Скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства. Війна лише погіршила ситуацію. Триває різке скорочення поголів’я на Сході і Півдні. Сільгосппідприємства релокують корів з Сумської та Дніпропетровської області в безпечніші регіони Західної України в умовах активізації російських ракетно-бомбових ударів по прикордонним та прифронтовим населеним пунктам", — пояснив Кухалейшвілі.

Найбільше зменшення чисельності поголів'я корів у порівнянні до 2024 року зафіксовано у Закарпатській (-20%), Запорізькій (-14,3%) та Сумській (11,9%) областях.

Найбільше зростання чисельності поголів'я корів зафіксовано на сільськогосподарських підприємствах Львівської області (+11%), Хмельницької області (+6%), Волинської області (+5%), Рівненської області (+4%), Вінницької області (+3%) та Миколаївської області (+3%) порівняно з аналогічним періодом минулого року.

В регіональному розрізі близько 55% тварин від загального поголів’я ВРХ утримується в господарствах усіх категорій в наступних областях:

Хмельницька область – 197,9 тис. голів;

Полтавська область – 178,5 тис. голів;

Вінницька область – 174 тис. голів;

Одеська область – 138,1 тис. голів;

Тернопільська область – 134,6 тис. голів;

Черкаська область – 126 тис. голів;

Чернігівська область – 125,4 тис. голів.

Нагадаємо, станом на 1 червня 2025 року поголів’я великої рогатої худоби в Україні скоротилося на 8% порівняно з минулим роком, головним чином за рахунок зменшення кількості тварин у присадибному секторі.