Компенсация для аграриев: государство возместит затраты на строительство ферм до конца 2025 года

В 2025 году аграрии получат возможность получить компенсацию части затрат на строительство и реконструкцию ферм. Это станет возможным благодаря государственной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей", направленной на развитие животноводства и переработки агропродукции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В ведомстве уточнили, что занимающиеся скотоводством аграриям компенсируют до 25% затрат на строительство или реконструкцию ферм, доильных залов, объектов по переработке побочных продуктов животного происхождения.

Как получить компенсацию

Возмещение можно получить за объекты, строительство и/или реконструкция которых начались не ранее 24 февраля 2022 года и которые приняты в эксплуатацию с 1 января по 30 сентября 2025 года.

Прием заявок начнется после обнародования в Государственном аграрном реестре соответствующего объявления и продлится до 20 октября 2025 года.

Рассмотрение документов пройдет до 5 декабря 2025 года.

Запуск программы компенсации стоимости закупленного племенного поголовья в 2025 году не планируется в связи с отсутствием бюджетного финансирования.

Программа поддержки фермеров

Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" по программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" для поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции предусмотрены расходы специального фонда в объеме 1 млрд. гривен.

Источник формирования специального фонда государственного бюджета – поступление 90% арендной платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности в рамках проекта "Земельный банк".

По состоянию на 27 августа 2025 наполнение специального фонда составляет 168,0 млн гривен. Соответственно для предотвращения распыления расходов в 2025 году планируется возмещение сельхозпроизводителям затрат на строительство или реконструкцию ферм.

Напомним, недавно Кабинет министров принял обновленные правила поддержки животноводства. Новая программа направлена на стимулирование развития отрасли. Фермеры смогут компенсировать до 80% расходов на племенных животных. Также программа предусматривает частичное возмещение (до 25%) затрат на строительство или реконструкцию сельскохозяйственных объектов, в том числе ферм и перерабатывающих цехов.