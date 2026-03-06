- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
НБУ сменил главу департамента монетарной политики: кто такой Михаил Ребрик
Михаил Ребрик назначен директором Департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка. Он будет отвечать за реализацию монетарной стратегии, макроэкономическое прогнозирование и аналитическое сопровождение политики НБУ.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
О департаменте монетарной аналитики НБУ
Департамент монетарной политики и экономического анализа отвечает за ключевые направления деятельности Национального банка. К его обязанностям относится:
- реализация стратегии монетарной политики и принятие решений по использованию инструментов регулирования;
- подготовка макроэкономических прогнозов по основным секторам и разработка систем прогнозных моделей;
- анализ государственной экономической политики и развития монетарного, реального, фискального, внешнего и международной экономики;
- организационное и аналитическое обеспечение работы Комитета по монетарной политике;
- координация исследований в области монетарной политики, макроэкономического развития и методов прогнозирования.
Департамент входит в вертикаль "Монетарная стабильность", общее руководство которой осуществляет заместитель Председателя Национального банка.
Справка о Михаиле Ребрике
Михаил Ребрик имеет многолетний опыт научной, аналитической и преподавательской работы, в частности, в проведении аналитических, теоретических и прикладных исследований.
Он работает в Национальном банке Украины с апреля 2020 года. С декабря 2025 исполнял обязанности директора Департамента монетарной политики и экономического анализа, а с 6 марта 2026 официально возглавил департамент.
До назначения директором Ребрик занимал должности:
- с декабря 2024 – заместитель директора департамента и начальник управления монетарной политики;
- в 2020–2024 гг. – начальник управления монетарной политики Департамента монетарной политики и экономического анализа.
До работы в НБУ два года занимал должность главного менеджера по макроэкономическому анализу в Казначействе Райффайзен Банка.
Имеет значительный опыт преподавания в банковских образовательных учреждениях:
- Черкасский институт банковского дела Университета банковского дела НБУ (2014–2018 гг.);
- Севастопольский институт банковского дела НБУ (2012–2014 гг.);
- Украинская академия банковского дела НБУ (2008-2011 гг.).
Образование:
- 2008 г. – окончил Украинскую академию банковского дела НБУ с отличием, магистр банковского дела;
- 2012 г. – получил степень кандидата экономических наук.
Напомним, в конце 2025 года НБУ в очередной раз провел оценку устойчивости банков и банковской системы Украины. Оценка впервые после полномасштабного вторжения включала стресс-тестирование по неблагоприятному сценарию. 12 банков прошли стресс-тестирование без установления необходимых уровней достаточности капитала.