НБУ сменил главу департамента монетарной политики: кто такой Михаил Ребрик

Михаил Ребрик назначен директором Департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка. Он будет отвечать за реализацию монетарной стратегии, макроэкономическое прогнозирование и аналитическое сопровождение политики НБУ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О департаменте монетарной аналитики НБУ

Департамент монетарной политики и экономического анализа отвечает за ключевые направления деятельности Национального банка. К его обязанностям относится:

реализация стратегии монетарной политики и принятие решений по использованию инструментов регулирования;

подготовка макроэкономических прогнозов по основным секторам и разработка систем прогнозных моделей;

анализ государственной экономической политики и развития монетарного, реального, фискального, внешнего и международной экономики;

организационное и аналитическое обеспечение работы Комитета по монетарной политике;

координация исследований в области монетарной политики, макроэкономического развития и методов прогнозирования.

Департамент входит в вертикаль "Монетарная стабильность", общее руководство которой осуществляет заместитель Председателя Национального банка.

Справка о Михаиле Ребрике

Михаил Ребрик имеет многолетний опыт научной, аналитической и преподавательской работы, в частности, в проведении аналитических, теоретических и прикладных исследований.

Он работает в Национальном банке Украины с апреля 2020 года. С декабря 2025 исполнял обязанности директора Департамента монетарной политики и экономического анализа, а с 6 марта 2026 официально возглавил департамент.

До назначения директором Ребрик занимал должности:

с декабря 2024 – заместитель директора департамента и начальник управления монетарной политики;

в 2020–2024 гг. – начальник управления монетарной политики Департамента монетарной политики и экономического анализа.

До работы в НБУ два года занимал должность главного менеджера по макроэкономическому анализу в Казначействе Райффайзен Банка.

Имеет значительный опыт преподавания в банковских образовательных учреждениях:

Черкасский институт банковского дела Университета банковского дела НБУ (2014–2018 гг.);

Севастопольский институт банковского дела НБУ (2012–2014 гг.);

Украинская академия банковского дела НБУ (2008-2011 гг.).

Образование:

2008 г. – окончил Украинскую академию банковского дела НБУ с отличием, магистр банковского дела;

2012 г. – получил степень кандидата экономических наук.

Напомним, в конце 2025 года НБУ в очередной раз провел оценку устойчивости банков и банковской системы Украины. Оценка впервые после полномасштабного вторжения включала стресс-тестирование по неблагоприятному сценарию. 12 банков прошли стресс-тестирование без установления необходимых уровней достаточности капитала.