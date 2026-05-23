НБУ представил новую памятную монету

Национальный банк Украины представил новую памятную монету "Украинский авангард. Александра Экстер", которая открывает отдельное направление в нумизматической программе, посвященное украинскому авангардному искусству.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Монета посвящена Александру Экстеру - художнице и одной из основательниц стиля ар-деко. В НБУ отмечают, что новая серия преследует цель популяризации украинского культурного наследия и вклада украинских художников в мировое искусство.

Основные характеристики монеты:

номинал - 10 гривен;

материал – серебро 999 пробы;

масса драгоценного металла – 31,1 г;

форма – восьмиугольник;

категория чеканки - "специальный анциркулейтед";

элемент отделки – цветная печать;

тираж – до 10 тыс. штук.

На аверсе монеты изображен эскиз театрального костюма к испанскому танцу авторства Александры Экстер, а на реверсе — стилизованный фрагмент театральной сцены, отсылающий к ее сценографическим работам.

Приобрести памятную монету можно будет со 2 июня в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.

Напомним, недавно НБУ презентовал новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо оружейникам!" ко Дню работника оборонно-присловного комплекса. Она посвящена инженерам и производителям вооружения, обеспечивающим обороноспособность страны во время войны.