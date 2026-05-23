НБУ представил новую памятную монету
Национальный банк Украины представил новую памятную монету "Украинский авангард. Александра Экстер", которая открывает отдельное направление в нумизматической программе, посвященное украинскому авангардному искусству.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.
Монета посвящена Александру Экстеру - художнице и одной из основательниц стиля ар-деко. В НБУ отмечают, что новая серия преследует цель популяризации украинского культурного наследия и вклада украинских художников в мировое искусство.
Основные характеристики монеты:
- номинал - 10 гривен;
- материал – серебро 999 пробы;
- масса драгоценного металла – 31,1 г;
- форма – восьмиугольник;
- категория чеканки - "специальный анциркулейтед";
- элемент отделки – цветная печать;
- тираж – до 10 тыс. штук.
На аверсе монеты изображен эскиз театрального костюма к испанскому танцу авторства Александры Экстер, а на реверсе — стилизованный фрагмент театральной сцены, отсылающий к ее сценографическим работам.
Приобрести памятную монету можно будет со 2 июня в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.
Напомним, недавно НБУ презентовал новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо оружейникам!" ко Дню работника оборонно-присловного комплекса. Она посвящена инженерам и производителям вооружения, обеспечивающим обороноспособность страны во время войны.