Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Наличный курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,65

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ представил новую памятную монету

НБУ представил новую памятную монету
НБУ представил новую памятную монету / НБУ

Национальный банк Украины представил новую памятную монету "Украинский авангард. Александра Экстер", которая открывает отдельное направление в нумизматической программе, посвященное украинскому авангардному искусству.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Монета посвящена Александру Экстеру - художнице и одной из основательниц стиля ар-деко. В НБУ отмечают, что новая серия преследует цель популяризации украинского культурного наследия и вклада украинских художников в мировое искусство.

Основные характеристики монеты:

  • номинал - 10 гривен;
  • материал – серебро 999 пробы;
  • масса драгоценного металла – 31,1 г;
  • форма – восьмиугольник;
  • категория чеканки - "специальный анциркулейтед";
  • элемент отделки – цветная печать;
  • тираж – до 10 тыс. штук.
Фото 2 — НБУ представил новую памятную монету

На аверсе монеты изображен эскиз театрального костюма к испанскому танцу авторства Александры Экстер, а на реверсе — стилизованный фрагмент театральной сцены, отсылающий к ее сценографическим работам.

Приобрести памятную монету можно будет со 2 июня в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.

Напомним, недавно НБУ презентовал новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо оружейникам!" ко Дню работника оборонно-присловного комплекса. Она посвящена инженерам и производителям вооружения, обеспечивающим обороноспособность страны во время войны.

Автор:
Татьяна Гойденко